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«Оксфорд Юнайтед» — «Эксетер Сити». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

сегодня, 15:34
Оксфорд Юнайтед

Ставки букмекеров

«Оксфорд Юнайтед» считается фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.01. Ничья идет по цене 3.50, а победа «Эксетер Сити» доступна по котировке 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.013.513.64

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды проведут результативный поединок. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.76, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Оксфорд Юнайтед» на предыдущей стадии Кубка Англии встречался с «Уокингом». В гостевой игре с оппонентом клуб добился победы со счетом 2:1. Отметим, что «Оксфорд Юнайтед» представляет Первую лигу Англии, где команда занимает 13-е место турнирной таблицы с такими показателями: шесть побед, шесть ничьих и семь поражений.

«Эксетер Сити» в 1/128 финала Кубка Англии соперничал с «Порт Вейлом» на выезде. В результативном матче команда одержала победу (3:2), пройдя в текущий этап соревнований. «Эксетер Сити» тоже выступает Первой английской лиге, находясь на 11-й строчке турнирной таблицы со следующими результатами: победы – 7, ничьи – 4, поражения – 8.

Информация для ставок

  • «Оксфорд Юнайтед» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей
  • «Эксетер Сити» фиксировал обмен голами в 3 из последних 4 матчей
  • Команды обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных встреч

Прогноз

Мы считаем, что «Оксфорд Юнайтед» и «Эксетер Сити» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.64 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.73 1.64 2.24
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:54
Игра на три результата
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