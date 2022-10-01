«Борнмут» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

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вчера, 00:24

Ставки букмекеров

«Брентфорд», с весомой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.23, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Бормута» за 3.40 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды сыграют в закрытый футбол, с минимальным количеством голевых атак. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.86, а ТБ (2.5) за 2.00 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Борнмут» после сыгранных семи туров находится на 12 месте в таблице, имея в активе восемь очков. В последних пяти турах команда дважды проиграла и сыграла вничью, а в одной встрече выиграла. Говоря об игре «Борнмута», то можно утверждать, что эта команда является крепким середняком лиги и матчи с ней точно не «проходные». В крайнем противостоянии расписана боевая ничья, на выезде против «Ньюкасла» (1:1).

«Брентфорд» в текущем сезоне, также, выглядит очень неплохо и резво. Скромная команда по состоянию на сегодня занимает девятое место в чемпионате, имея в активе девять очков. В прошедших семи турах добыто две победы, три поединка завершились с равным счетом и лишь в двух допущено поражение. В крайнем противостоянии, на домашнем поле, клуб ничего не смог противопоставить текущему лидеру «Арсеналу» (0:3).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Борнмута» не было голов или забила только одна команда

В восьми из 15 последних матчах «Брентфорд» забил более 1.5 голов

«Брентфорд» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.78 в БК Лига Ставок.