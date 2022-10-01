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«Борнмут» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

вчера, 00:24
Борнмут - Брентфорд

Ставки букмекеров

«Брентфорд», с весомой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.23, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Бормута» за 3.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.363.542.26
Лига Ставок 3.10 3.45 2.25
Мелбет 3.47 3.47 2.20
1XBET 3.20 3.62 2.34

Эксперты полагают, что команды сыграют в закрытый футбол, с минимальным количеством голевых атак. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.86, а ТБ (2.5) за 2.00 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Борнмут» после сыгранных семи туров находится на 12 месте в таблице, имея в активе восемь очков. В последних пяти турах команда дважды проиграла и сыграла вничью, а в одной встрече выиграла. Говоря об игре «Борнмута», то можно утверждать, что эта команда является крепким середняком лиги и матчи с ней точно не «проходные». В крайнем противостоянии расписана боевая ничья, на выезде против «Ньюкасла» (1:1).

«Брентфорд» в текущем сезоне, также, выглядит очень неплохо и резво. Скромная команда по состоянию на сегодня занимает девятое место в чемпионате, имея в активе девять очков. В прошедших семи турах добыто две победы, три поединка завершились с равным счетом и лишь в двух допущено поражение. В крайнем противостоянии, на домашнем поле, клуб ничего не смог противопоставить текущему лидеру «Арсеналу» (0:3).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Борнмута» не было голов или забила только одна команда
  • В восьми из 15 последних матчах «Брентфорд» забил более 1.5 голов
  • «Брентфорд» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.93 1.97 1.51 2.71
Лига Ставок 2.75 1.42 1.88 1.86 1.50 2.49
Мелбет 2.03 1.88
1XBET 1.14 6.17
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