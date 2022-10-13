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«Брентфорд» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (14.10.2022)

вчера, 11:31
Брайтон

Ставки букмекеров

Если следовать линии, которую опубликовала букмекерская контора Лига Ставок, в этом матче нет очевидного фаворита. Ставки на победу «Брентфорда» идут по коэффициенту 3.05, за ничью предложена цена 3.40, а поставить на победу «Брайтона» можно по котировке 2.41.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.233.512.34
Лига Ставок 3.15 3.40 2.34

Аналитики также склоняются к тому, что «Брентфорд» и «Брайтон» проведут низовую встречу, установив лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) заключатся по котировке 1.87, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Брентфорд» находится на 11-м месте чемпионата Англии, заработав за девять поединков 10 очков. Рассмотрим форму команды в пяти прошлых турах, в которых она одержала победу над «Лидсом» (5:2), сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Борнмутом» (0:0), а также проиграла «Арсеналу» (0:3) и «Ньюкаслу» (1:5) на прошлых выходных.

«Брайтон» опустился на седьмое место АПЛ, заработав в общей сложности 14 баллов за восемь сыгранных встреч. По итогам пяти последних поединков лиги у «чаек» образовалась следующая успешность – победные встречи против «Лидса» (1:0) и «Лестера» (5:2), дележка очков с «Ливерпулем» (3:3), а также два дебютных поражения в сезоне, которые клубу нанесли «Фулхэм» (1:2) и «Тоттенхэм» (0:1).

Информация для ставок

  • «Брентфорд» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 матчей лиги
  • «Брайтон» фиксировал обмен голами в 3 из 4 гостевых матчей чемпионата
  • «Брайтон» не проигрывал в 4 предыдущих поединках против «Брентфорда»

Прогноз

Защита «Брайтона» не выглядела стабильно в прошлых турах, чем на домашней арене должен пользоваться «Брентфорд». При этом, у хозяев накопилось 17 пропущенных голов за девять туров, поэтому советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.50 1.93 1.97 1.52 2.71
Лига Ставок 2.75 1.44 1.88 1.90 1.49 2.55
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