«Брентфорд» — «Саутгемптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

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вчера, 12:10

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с абсолютным фаворитом встречи и выставили довольно близкие коэффициенты. На победу «Брентфорда» принимают ставки по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет. Ничейный результат порадует коэффициентом 3.45, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.89. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за такой же коэффициент 1.89. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Брентфорд» после 35 матчей имеет в активе 40 очков и находится на 14 месте, которое обеспечивает команде дальнейшее пребывание в сильнейшей лиге мира. В минувших двух турах «шмели» взяли лишь один балл, сыграв нулевую ничью с «Тоттенхэмом», а также уступили на выезде «Манчестеру Юнайтед» (0:3).

«Саутгемптон» имеет такие же показатели в таблице и лишь по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику. Команда забила столько же, то есть 41 гол, а пропустила на шесть больше – 58 мячей. В последних турах также взяла лишь один пункт – ничья (2:2) С «Брайтоном» и поражение «Кристал Пэласу» (1:2).

Информация для ставок

«Брентфорд» не проигрывает дома три матча подряд

Безвыигрышная гостевая серия «Сотона» составляет пять поединков

Минувший очный поединок закончился разгромной победой «Саутгемтона» (4:1)

Три из четырех последних игр «Брентфорда» и три из пяти «Сотона» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает боевой поединок двух равных по классу команд. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.45.