«Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (23.04.2022)

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вчера, 22:35

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было трудно, поэтому отдали лишь небольшое преимущество «шпорам». Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть уверенность в неожиданной победе хозяев, то ее можно взять по коэффициенту 4.1, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.6.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Брентфорд» продолжает удивлять своими результатами. Команда за весенний период проиграла лишь один раз и набрала 15 очков. Такие результаты позволили ей сделать существенный рывок по турнирной таблице и закрепиться на 12 месте с 39 очками. В минувших турах были обыграны «Вест Хэм» и «Уотфорд» (2:0) и (2:1).

«Тоттенхэм» в последнем туре неожиданно проиграл неуступчивому «Брайтону» (0:1), при этом пропустив единственный гол на последних минутах встречи. Чуть ранее «петухи» без проблем разобрались с «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» разгромив их (4:0) и (5:1) соответственно. После 32 матчей команда борется за путевку в ЛЧ находясь на четвертом месте.

Информация для ставок

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» выиграли пяти из шести последних поединков

Две минувшие очные встречи завершились победой «Тоттенхэма» (2:0)

Три из четырех последних игр «Брентфорда» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 «Тоттенхэм» забил 14 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом гостей, но хозяева не намерены отдавать очки без боя и на контратаках будут также создавать опасность у ворот соперника. Верим в то, что «Брентфорд» сможет завоевать очки в этом матче и предлагаем сделать ставку на 1Х по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет.