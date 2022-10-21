«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (22.10.2022)

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вчера, 21:55

Ставки букмекеров

«Челси», с небольшим перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.14, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Манчестер Юнайтед» по 3.55 в БК Лига Ставок.

Аналитики склоняются к мнению, что команды сыграют в атакующих футбол, с множеством опасных моментов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.89, а ТМ (2.5) за 1.98 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Челси» после сыгранных 12 туров располагается на четвертом месте в таблице, сумев набрать к этому времени 20 очков. В текущем розыгрыше команда добыла шесть побед, а по два раза, сыграла вничью и проиграла. В предшествующих пяти турах поражений не допущено, лишь в крайнем противостоянии не было взято три очка. Случилось это на выезде с «Брентфордом» (0:0).

«Манчестер Юнайтед» к 13 туру подходит на пятой строчке в таблице, имея в активе 19 очков. В нынешней кампании «дьяволы» шесть раз обыгрывали соперников, расписали одну «мировую» и трижды уступили. В последних пяти турах три поединка выиграно, а по одному сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над мощным «Тоттенхэмом» (2:0).

Информация для ставок

14 из 15 последних матчей «Челси» завершились с менее 3.5 голами

В восьми из 15 последних матчах «Манчестер Юнайтед» не было голов или забила только одна команда

Четыре из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание статус поединка, актуальную статистику, текущее положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.