«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (22.10.2022)

Ставки букмекеров
«Челси», с небольшим перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.14, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Манчестер Юнайтед» по 3.55 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 19:30
Аналитики склоняются к мнению, что команды сыграют в атакующих футбол, с множеством опасных моментов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.89, а ТМ (2.5) за 1.98 в БК Лига Ставок.
Форма команд
«Челси» после сыгранных 12 туров располагается на четвертом месте в таблице, сумев набрать к этому времени 20 очков. В текущем розыгрыше команда добыла шесть побед, а по два раза, сыграла вничью и проиграла. В предшествующих пяти турах поражений не допущено, лишь в крайнем противостоянии не было взято три очка. Случилось это на выезде с «Брентфордом» (0:0).
«Манчестер Юнайтед» к 13 туру подходит на пятой строчке в таблице, имея в активе 19 очков. В нынешней кампании «дьяволы» шесть раз обыгрывали соперников, расписали одну «мировую» и трижды уступили. В последних пяти турах три поединка выиграно, а по одному сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над мощным «Тоттенхэмом» (2:0).
Информация для ставок
- 14 из 15 последних матчей «Челси» завершились с менее 3.5 голами
- В восьми из 15 последних матчах «Манчестер Юнайтед» не было голов или забила только одна команда
- Четыре из пяти последних очных встречи завершились вничью
Прогноз
Взяв во внимание статус поединка, актуальную статистику, текущее положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.