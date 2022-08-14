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«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2022)

сегодня, 09:53
Челси - Тоттенхэм

Ставки букмекеров

«Челси» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.33, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Тоттенхэм» по 3.15 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.283.543.33
Мелбет 2.25 3.50 3.48
1XBET 2.25 3.50 3.48

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 2.00.

Форма команд

«Челси», как и ожидалось, одержал победу в первом туре. «Синие» на выезде минимально обыграли «Эвертон» (0:1).

«Тоттенхэм» в стартовом поединке при домашних трибунах очень уверенно разделался с «Саутгемптон» (4:1).

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В 12 из 15 последних матчах «Челси» забил менее 2.5 голов
  • «Челси не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирные амбиции, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.77 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.93 1.97 1.52 2.69
Мелбет 1.95 1.99
1XBET 1.95 1.99
Все комментарии
w28su6yb8bm9
w28su6yb8bm9
сегодня в 12:34
Фаворит матча «Челси»
vd3rzr23b3zy
vd3rzr23b3zy
сегодня в 12:33
Победу одержит «Челси»
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:25
Челси выиграет этот матч
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