«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2022)

Ставки букмекеров
«Челси» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.33, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Тоттенхэм» по 3.15 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 18:30
Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 2.00.
Форма команд
«Челси», как и ожидалось, одержал победу в первом туре. «Синие» на выезде минимально обыграли «Эвертон» (0:1).
«Тоттенхэм» в стартовом поединке при домашних трибунах очень уверенно разделался с «Саутгемптон» (4:1).
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» выиграл в 10 из 15 последних матчах
- В 12 из 15 последних матчах «Челси» забил менее 2.5 голов
- «Челси не проиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирные амбиции, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.77 в БК Лига Ставок.