«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

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вчера, 23:32

Ставки букмекеров

«Челси», с явным преимуществом, идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.57, ничья в игре котируется по 4.40, а победа «Вест Хэм» по 6.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.79, а ТМ (2.5) за 2.10 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Челси» после пяти сыгранных туров располагается на 10 месте в чемпионате, имея в активе семь очков. Столичный клуб выглядит неубедительно на старте сезона. Команда по два раза выигрывала и проигрывала, а также расписала одну «мировую». В крайнем противостоянии позитивный результат отдан «Саутгемптон» (2:1).

«Вест Хэм» по состоянию на сегодня занимает 13 строчку в чемпионате, набрав четыре очка. Результаты команды очень слабые. Три поражения, одна победа и ничья в крайнем противостоянии с «Тоттенхэм» (1:1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Челси» завершились с менее 3.5 голами

«Челси» не проиграл в 10 из 15 последних матчах

В 11 из 15 последних матчах «Вест Хэм» забил менее 1.5 голов

«Челси» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Челси» с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.