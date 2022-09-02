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«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

вчера, 23:32
Челси - Вест Хэм

Ставки букмекеров

«Челси», с явным преимуществом, идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.57, ничья в игре котируется по 4.40, а победа «Вест Хэм» по 6.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.554.506.39
Лига Ставок 1.57 4.40 5.60

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.79, а ТМ (2.5) за 2.10 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Челси» после пяти сыгранных туров располагается на 10 месте в чемпионате, имея в активе семь очков. Столичный клуб выглядит неубедительно на старте сезона. Команда по два раза выигрывала и проигрывала, а также расписала одну «мировую». В крайнем противостоянии позитивный результат отдан «Саутгемптон» (2:1).

«Вест Хэм» по состоянию на сегодня занимает 13 строчку в чемпионате, набрав четыре очка. Результаты команды очень слабые. Три поражения, одна победа и ничья в крайнем противостоянии с «Тоттенхэм» (1:1).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Челси» завершились с менее 3.5 голами
  • «Челси» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В 11 из 15 последних матчах «Вест Хэм» забил менее 1.5 голов
  • «Челси» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Челси» с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.36 2.15 1.78 1.69 2.29
Лига Ставок 2.10 1.71 1.66 2.19
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