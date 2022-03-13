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«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (14.03.2022)

вчера, 14:25
Кристал Пэлас - Манчестер Сити

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что именно клуб из Манчестера абсолютный фаворит встречи. Поставить на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.92 в БК Фонбет. Ничью предлагают взять по коэффициенту 5.35, а неожиданная победа хозяев оценивается по невероятному коэффициенту 9.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.505.571.35
Фонбет 10.00 5.30 1.32
BetBoom 10.43 5.26 1.34

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.14. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Кристал Пэлас» набрал неплохую игровую форму и продолжает стабильно радовать своих болельщиков набранными очками. В последних двух турах удалось взять четыре пункта благодаря победе над «Вулверхэмптоном» (2:0), а также ничьей с «Бернли» (1:1). Между этими встречами также состоялась игра в рамках кубка Англии, где был обыгран «Сток Сити» со счетом (2:0).

«Сити» в свою очередь среди недели провел поединок в плей-офф раунде Лиги чемпионов и расписал домашнюю ничью со «Спортингом» (0:0). Выездной победы (5:0) хватило для оформления путевки в 1/4 финала. В последнем туре АПЛ коллектив в дерби сражался с «Манчестер Юнайтед» и разгромил его со счетом (4:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Кристал Пэласа» и «Манчестер Сити» составляет четыре поединка
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Шесть из восьми последних матчей «Кристал Пэласа» завершились результатом ТМ 2.5
  • «Сити» забивает минимум два гола в восьми из десяти последних играх

Прогноз

«Челси» приедет в Лондон только за победой и, скорее всего, добудет ее. Гости будут контролировать ход поединка и спокойно оформит в сетку ворот соперника несколько мячей. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 2 «Манчестер Сити» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.41 1.35 2.18 1.75 1.71 2.24
Фонбет 2.18 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:49
Победа команды Манчестер Сити с Европейским гандикапом (1:0) в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:37
Никакого другого результата, кроме уверенной победы Манчестер Сити, я не жду. Гвардиола дал отдохнуть лидерам в матче плей-офф Лиги Чемпионов. Наверняка против КП испанский наставник выпустит на поле поле самых сильных исполнителей. Поражение "горожан" точно не устроит, ведь тогда они вплотную подпустят к себе Ливерпуль.Пэлас, конечно, неплохо выступает на своем поле. Но при этом, как я отмечал, против действительно сильных соперников "орлы" не блещут. Мой прогноз. "Горожане" мотивированы необходимостью взять реванш за первый круг. Думаю, они сделают это, пробив фору -1,5.
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