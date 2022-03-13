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вчера, 14:25

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что именно клуб из Манчестера абсолютный фаворит встречи. Поставить на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.92 в БК Фонбет. Ничью предлагают взять по коэффициенту 5.35, а неожиданная победа хозяев оценивается по невероятному коэффициенту 9.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.14. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Кристал Пэлас» набрал неплохую игровую форму и продолжает стабильно радовать своих болельщиков набранными очками. В последних двух турах удалось взять четыре пункта благодаря победе над «Вулверхэмптоном» (2:0), а также ничьей с «Бернли» (1:1). Между этими встречами также состоялась игра в рамках кубка Англии, где был обыгран «Сток Сити» со счетом (2:0).

«Сити» в свою очередь среди недели провел поединок в плей-офф раунде Лиги чемпионов и расписал домашнюю ничью со «Спортингом» (0:0). Выездной победы (5:0) хватило для оформления путевки в 1/4 финала. В последнем туре АПЛ коллектив в дерби сражался с «Манчестер Юнайтед» и разгромил его со счетом (4:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Кристал Пэласа» и «Манчестер Сити» составляет четыре поединка

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Шесть из восьми последних матчей «Кристал Пэласа» завершились результатом ТМ 2.5

«Сити» забивает минимум два гола в восьми из десяти последних играх

Прогноз

«Челси» приедет в Лондон только за победой и, скорее всего, добудет ее. Гости будут контролировать ход поединка и спокойно оформит в сетку ворот соперника несколько мячей. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 2 «Манчестер Сити» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.