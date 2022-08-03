«Лестер» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (07.08.2022)

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сегодня, 23:01

Ставки букмекеров

«Лестер» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.02, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Брентфорд» по 3.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.75, а ТМ (2.5) по 2.08.

Форма команд

«Лестер» в прошлом розыгрыше АПЛ занял восьмое место, набрав 52 очка. На летних сборах команда провела шесть игр, четыре из которых выиграно, а по одной сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Севилья» (1:0).

«Брентфорд» по итогам сезона 2021/2022 расположился на 13 строчке, записав в актив 46 очков. За время выделенное на подготовку, клуб сыграл семь спаррингов. В четырех поединках добыт положительный результат, в одном расписана «мировая», а в двух допущено поражение. В крайнем противостоянии обыгран испанский «Бетис» (1:0).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Лестер» забили обе команда

В девяти из 15 последних матчах «Брентфорд» пропустил менее 1.5 голов

«Лестер» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, амбиции команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Лестер» с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.