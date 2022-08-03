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«Лестер» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (07.08.2022)

сегодня, 23:01
Лестер - Брентфорд

Ставки букмекеров

«Лестер» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.02, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Брентфорд» по 3.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.013.823.79
Лига Ставок 2.02 3.75 3.60
Мелбет 2.05 3.82 3.74
1XBET 2.05 3.82 3.74

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.75, а ТМ (2.5) по 2.08.

Форма команд

«Лестер» в прошлом розыгрыше АПЛ занял восьмое место, набрав 52 очка. На летних сборах команда провела шесть игр, четыре из которых выиграно, а по одной сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Севилья» (1:0).

«Брентфорд» по итогам сезона 2021/2022 расположился на 13 строчке, записав в актив 46 очков. За время выделенное на подготовку, клуб сыграл семь спаррингов. В четырех поединках добыт положительный результат, в одном расписана «мировая», а в двух допущено поражение. В крайнем противостоянии обыгран испанский «Бетис» (1:0).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Лестер» забили обе команда
  • В девяти из 15 последних матчах «Брентфорд» пропустил менее 1.5 голов
  • «Лестер» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, амбиции команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Лестер» с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.38 2.12 1.80 1.65 2.37
Лига Ставок 2.06 1.74 1.63 2.24
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
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