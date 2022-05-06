«Лестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

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сегодня, 00:27

Ставки букмекеров

При определении фаворита встречи у букмекеров возникли проблемы, и они выставили близкие по значению котировки. Поставить на победу «Эвертона» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.9. В случае победы «Лестера» зайдет коэффициент 2.51. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.35.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.95. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) дают за 1.82. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Лестер Сити» в полуфинале Лиги конференций сражался «Ромой» и по итогу двух встреч (1:2) не сумел пробиться в финал турнира. Теперь «лисы» сосредоточатся на национальном чемпионате, где еще имеют все шансы получить путевку в еврокубки на будущий сезон.

«Эвертон» продолжает борьбу за спасение и сохранение прописки в АПЛ . Фрэнк Лэмпард делает все возможное, чтобы вывести команду из затруднительного положения. В последнем туре коллектив в невероятно боевом поединке переиграл «Челси» (1:0), но чуть ранее не смог навязать борьбу «Ливерпулю» в городском дерби, поражение (0:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Лестера» составляет пять игр

«Эвертон» проиграл в гостях восемь матчей кряду

Две минувшие очные встречи завершились вничью (1:1)

Шесть из семи последних поединков «Лестера» закончились результатом «обе забьют – нет»



Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита, и скорее всего, преимущество будет распределено равномерно. Вполне возможно, что никто не захочет уступать три очка и победитель не будет определен, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.