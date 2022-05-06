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«Лестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

сегодня, 00:27
Лестер Сити

Ставки букмекеров

При определении фаворита встречи у букмекеров возникли проблемы, и они выставили близкие по значению котировки. Поставить на победу «Эвертона» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.9. В случае победы «Лестера» зайдет коэффициент 2.51. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.633.452.84
Фонбет 2.60 3.30 2.75
Мелбет 2.68 3.44 2.84
1XBET 2.68 3.44 2.84
BetBoom 2.65 3.32 2.83

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.95. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) дают за 1.82. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Лестер Сити» в полуфинале Лиги конференций сражался «Ромой» и по итогу двух встреч (1:2) не сумел пробиться в финал турнира. Теперь «лисы» сосредоточатся на национальном чемпионате, где еще имеют все шансы получить путевку в еврокубки на будущий сезон.

«Эвертон» продолжает борьбу за спасение и сохранение прописки в АПЛ. Фрэнк Лэмпард делает все возможное, чтобы вывести команду из затруднительного положения. В последнем туре коллектив в невероятно боевом поединке переиграл «Челси» (1:0), но чуть ранее не смог навязать борьбу «Ливерпулю» в городском дерби, поражение (0:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Лестера» составляет пять игр
  • «Эвертон» проиграл в гостях восемь матчей кряду
  • Две минувшие очные встречи завершились вничью (1:1)
  • Шесть из семи последних поединков «Лестера» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита, и скорее всего, преимущество будет распределено равномерно. Вполне возможно, что никто не захочет уступать три очка и победитель не будет определен, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.89 2.02 1.48 2.83
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:04
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5.
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