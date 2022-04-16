«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (19.04.2022)

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вчера, 22:28

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 1.5 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 8, а ничью можно выбрать по коэффициенту 5.16.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.33. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ливерпуль» спустя неделю снова приехал в гости к «Манчестеру Сити» и в рамках полуфинала кубка Англии обыграл «горожан» со счетом (3:2). Несколькими днями ранее «мерсисайдцы» также оформили путевку в полуфинал Лиги чемпионов, одолев португальскую «Бенфику» (6:4) по сумме двух встреч.

«Манчестер Юнайтед» провел сложнейшую игру чемпионата против утопающего «Норвича» и, ведя в счете в два мяча, умудрился упустить преимущество, но в финальной трети матча Криштиану Роналду забил свой очередной гол и принес долгожданную победу (3:2). После 32 игр МЮ находится на пятом месте и отстает от нынешнего соперника на 19 очков.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает восемь встреч (пять побед и две ничьих)

У МЮ две победы в последних восьми играх

две победы в последних восьми играх Три минувших очных поединка закончились результатом ТБ 3.5

3.5 Четыре последних матча с участием «Ливерпуля» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает футбол хорошего качества, ведь встретятся интересные команды с добротным подбором игроков. Оба коллектива демонстрируют организованный атакующий футбол, и мы вполне можем рассчитывать на обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.