«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

Ставки букмекеров
Явным фаворитом в этом матче, конечно, являются «горожане». На их победу с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.53, а поставить на сенсационную победу «Астон Виллы» можно по коэффициенту 18. Взять ничью предлагают по коэффициенту 8.2.
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3 : 2
завершен
22 мая 2022, 18:00
воскресенье
Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры дают за 1.65, а тотал меньше 3 стоит 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Манчестер Сити» должен победить в последней домашней игре сезона, чтобы гарантировать себе золотые медали чемпионата. Коллектив находится в фантастической форме, забивает много голов и радует болельщиков прекрасной игрой. В последних турах были разгромлены «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» (5:1) и (5:0), а также расписана волевая ничья с «Вест Хэмом» (2:2).
«Астон Вилла» завершит чемпионат в нижней части турнирной таблицы. На данный момент клуб находится на 14 месте и еще имеет неплохие шансы подняться на несколько строк выше. В последних противостояниях команде не удалось победить, были зафиксированы две ничьи с одинаковым счетом (1:1).
Информация для ставок
- «Сити» выиграл шесть из восьми последних матчей
- У «Астон Виллы» на выезде одна победа в последних четырех играх
- Девять последних встреч «Сити» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов
- Четыре последних поединка «Астон Виллы» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Ожидаем равную игру с тотальным преимуществом хозяев поля, их уверенную победу и оформления золотых медалей. Рекомендуем поставить на победу «Сити» + ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.