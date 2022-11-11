«Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

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вчера, 17:58

Ставки букмекеров

Победа «Тоттенхэма» идет по коэффициенту 1.66, что делает хозяев очевидным фаворитом этой игры. Поставить на ничью можно по котировке 4.30, а победа «Лидса» играется по цене 5.00.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды порадую забитыми голами. Заключить пари на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.63, а ставки на ТМ(2,5) играются по коэффициенту 2.37.

Форма команд

«Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» (1:2) в предыдущем туре АПЛ . Это поражение стало для лондонской команды третьим за четыре предыдущих тура и четвертым в чемпионате Англии.

На данный момент коллектив Антонио Конте занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков (восемь побед и две ничьи). Также выделим, что на стадии 1/16 финала Кубка Английской лиги «шпоры» уступили «Ноттингем Форест» (0:2).

«Лидс» в последнем матче премьер-лиги принимал дома «Борнмут», одержав результативную победу (4:3). Прежде «павлины» заработали три очка на поле «Ливерпуля» (2:1), что позволило подняться на 13-е место в общем зачете.

При этом футболисты «Лидса» неудачно выступили в Кубке Английской Лиги, где команда уступила «Вулверхэмптону» (0:1) и досрочно выбыла из турнира.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл 3 из прошлых 4 матчей против «Лидса»

«Лидс» проиграл в 4 из последних 5 гостевых матчей всех турниров

«Тоттенхэм» выиграл в 5 из предыдущих 6 домашних матчей против «Лидса»

Прогноз

Мы считаем, что в домашнем матче против «Лидса» футболисты «Тоттенхэма» смогут реабилитироваться за последние неудачи. Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.