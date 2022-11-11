Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

вчера, 17:58
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Победа «Тоттенхэма» идет по коэффициенту 1.66, что делает хозяев очевидным фаворитом этой игры. Поставить на ничью можно по котировке 4.30, а победа «Лидса» играется по цене 5.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.644.405.35

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды порадую забитыми голами. Заключить пари на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.63, а ставки на ТМ(2,5) играются по коэффициенту 2.37.

Форма команд

«Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» (1:2) в предыдущем туре АПЛ. Это поражение стало для лондонской команды третьим за четыре предыдущих тура и четвертым в чемпионате Англии.

На данный момент коллектив Антонио Конте занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков (восемь побед и две ничьи). Также выделим, что на стадии 1/16 финала Кубка Английской лиги «шпоры» уступили «Ноттингем Форест» (0:2).

«Лидс» в последнем матче премьер-лиги принимал дома «Борнмут», одержав результативную победу (4:3). Прежде «павлины» заработали три очка на поле «Ливерпуля» (2:1), что позволило подняться на 13-е место в общем зачете.

При этом футболисты «Лидса» неудачно выступили в Кубке Английской Лиги, где команда уступила «Вулверхэмптону» (0:1) и досрочно выбыла из турнира.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл 3 из прошлых 4 матчей против «Лидса»
  • «Лидс» проиграл в 4 из последних 5 гостевых матчей всех турниров
  • «Тоттенхэм» выиграл в 5 из предыдущих 6 домашних матчей против «Лидса»

Прогноз

Мы считаем, что в домашнем матче против «Лидса» футболисты «Тоттенхэма» смогут реабилитироваться за последние неудачи. Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.88 1.29 2.38 1.64 1.86 2.05
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 