«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

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сегодня, 22:56

Ставки букмекеров

«Тотенхэм» идет очевидным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.38, ничья в игре котируется по 5.10, а победа «Саутгемптон» по 7.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.63, а ТМ (2.5) за 2.28.

Форма команд

«Тоттенхэм» в прошлом сезоне закончил чемпионат на четвертой строчке, с 71 очком в активе. Во время летних сборов клуб сыграл четыре спарринга. Два матча выиграно, а по одному сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Рома» (0:1).

«Саутгемптон» по итогам розыгрыша 2021/2022 расположился на 15 месте, набрав 40 очков. За период подготовки команда провела пять матчей. В двух поединках допущен проигрыш, два сыграно вничью и один выигран. В крайнем противостоянии с «Монако» победителя не выявлено (1:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Тоттенхэм» забил более 1.5 голов

В девяти из 15 последних матчах «Саутгемптон» забили обе команды

«Тоттенхэм» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Тоттенхэм» больше (1.5) с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.