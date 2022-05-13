«Уотфорд» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров «Лестер» имеет лишь минимальное преимущество в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет. Взять победу «Уотфорда» предлагают по коэффициенту 3.58. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.75.
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завтра, 16:00
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.74. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Уотфорд» покидает высшую лигу и в новом сезоне продолжит выступление в Чемпионшипе. Команде уже не удастся подняться выше 19 места, а набранные 23 очка свидетельствуют о том, что сезон был откровенно провальным. В последнем туре клуб дома принял «Эвертон» и расписал с ним нулевую ничью, а чуть ранее минимально проиграл на выезде «Кристал Пэласу» (0:1).
«Лестер Сити» несмотря на матч в запасе уже сто процентов финиширует вне еврокубковой зоны, поэтому просто доигрывает чемпионат. В минувшей встрече «лисы» наконец-то прервали проигрышную серию, разгромив дома «Норвич Сити» и закрепились на 10 месте в таблице.
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Уотфорда» насчитывает семь матчей
- «Лестер» проиграл на выезде три из четырех последних игр
- Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Три из четырех последних поединков «Лестера» закончились результатом ТБ 2.5
Прогноз
«Лестер», скорее всего, возьмет игру под свой контроль и доведет дело до необходимого позитивного результата. Предлагаем поставить на победу «Лестера» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 2.