«Уотфорд» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

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вчера, 12:18

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Лестер» имеет лишь минимальное преимущество в этом матче. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет. Взять победу «Уотфорда» предлагают по коэффициенту 3.58. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.75.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.74. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Уотфорд» покидает высшую лигу и в новом сезоне продолжит выступление в Чемпионшипе. Команде уже не удастся подняться выше 19 места, а набранные 23 очка свидетельствуют о том, что сезон был откровенно провальным. В последнем туре клуб дома принял «Эвертон» и расписал с ним нулевую ничью, а чуть ранее минимально проиграл на выезде «Кристал Пэласу» (0:1).

«Лестер Сити» несмотря на матч в запасе уже сто процентов финиширует вне еврокубковой зоны, поэтому просто доигрывает чемпионат. В минувшей встрече «лисы» наконец-то прервали проигрышную серию, разгромив дома «Норвич Сити» и закрепились на 10 месте в таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Уотфорда» насчитывает семь матчей

«Лестер» проиграл на выезде три из четырех последних игр

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних поединков «Лестера» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Лестер», скорее всего, возьмет игру под свой контроль и доведет дело до необходимого позитивного результата. Предлагаем поставить на победу «Лестера» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 2.