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«Вулверхэмптон» — «Уотфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.03.2022)

сегодня, 11:23
Вулверхэмптон - Уотфорд

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициенты с перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Вулверхэмптона» можно по коэффициенту 1.85, рискнуть и остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.45, а поверить в гостевую команду можете за 4.87.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.585.05
Фонбет 1.80 3.40 4.90
Мелбет 1.88 3.54 4.98
1XBET 1.88 3.54 4.98

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают по коэффициенту 2.45. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.31.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в последних трех играх зачетные баллы не набирал и своих болельщиков абсолютно не радовал. Команда проиграла лондонским «Кристал Пэласу» (0:2), «Вест Хэму», а также «Арсеналу» (0:1) и (1:2). После 27 туров коллектив расположился на восьмом месте и и продолжает вести борьбу за путевки в еврокубки.

«Уотфорд» также в последних трех встречах не побеждал, но сумел зацепиться за ничью в поединке с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и добавить в копилку один балл. Также команда провела игры с «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» и проиграла (2:3) и (1:4).

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» проиграл три поединка подряд
  • У «Уотфорда» лишь одна победа в последних девяти выездных матчах
  • Три из четырех минувших очных встречи завершились победой «Вулверхэмптона»
  • Пять из семи последних игр с участием «Уотфорда» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Вулверхэмптон» с первых минут поединка возьмет мяч под контроль и будет создавать опасные моменты у ворот соперника. Их должно хватить для достижения позитивного результат. Сделать ставку на победу «Вулверхэмптона» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.79 1.62 2.42 1.29 3.87
Фонбет 1.55 2.45
Мелбет 1.61 2.54
1XBET 1.61 2.54
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:38
Вулвер вообще никак не вписывается в "АПЛ" сейчас по стилю своей игры. "Волки" играют как какие-то середняки испанской, французской лиге... Позади уже 27 проведенных матчей, и разница мячей у команды 24:23, это просто крайне мало для английского чемпионата. Да, конечно стоит отметить то, что коллектив находится на 8-й позиции и такая тактика похоже что дает свои плоды. Но сейчас вот Вулвер уже угодил на серию их 3-х поражений подряд, ну и в целом по чемпионату у "волков" поражений много, аж 11 штук уже накопилось. Уотфорд сейчас ведет жаркую борьбу за спасение от вылета. Шансы на положительный итог у "шершней" еще имеются, так как их отставание от спасительных позиций пока только 3 балла. Очки по чуть-чуть Уотфорд в свою копилку сейчас набирает, и прям в сплошной серии поражений не вязнет. Крепкими середняками и даже топ-коллектива Уотфорд не напугать, за предыдущие 4 тура, они ничью 0:0 с МЮ скатали, и 1:0 крепкую Астон Виллу одолели. Игра наверняка получится достаточно сухая и без особой яркости в сюжете. Я решил попробовать поставить тут на вариант ставки: фора(+1) на Уотфорд. Вулвер. сейчас на серии из 3-х поражений, и где собственно гарантия того, что 4-е не произойдет... Ну а если хозяева все же смогут своих болельщиков порадовать викторией, то скорее всего она будет с разницей в дин мячам и не более. Вот собственно фора(+1) на гостей тут и смотрится достаточно неплохо.
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