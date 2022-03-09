«Вулверхэмптон» — «Уотфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.03.2022)

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сегодня, 11:23

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициенты с перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Вулверхэмптона» можно по коэффициенту 1.85, рискнуть и остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.45, а поверить в гостевую команду можете за 4.87.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают по коэффициенту 2.45. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.31.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в последних трех играх зачетные баллы не набирал и своих болельщиков абсолютно не радовал. Команда проиграла лондонским «Кристал Пэласу» (0:2), «Вест Хэму», а также «Арсеналу» (0:1) и (1:2). После 27 туров коллектив расположился на восьмом месте и и продолжает вести борьбу за путевки в еврокубки.

«Уотфорд» также в последних трех встречах не побеждал, но сумел зацепиться за ничью в поединке с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и добавить в копилку один балл. Также команда провела игры с «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» и проиграла (2:3) и (1:4).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл три поединка подряд

У «Уотфорда» лишь одна победа в последних девяти выездных матчах

Три из четырех минувших очных встречи завершились победой «Вулверхэмптона»

Пять из семи последних игр с участием «Уотфорда» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Вулверхэмптон» с первых минут поединка возьмет мяч под контроль и будет создавать опасные моменты у ворот соперника. Их должно хватить для достижения позитивного результат. Сделать ставку на победу «Вулверхэмптона» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.