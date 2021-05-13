«Антверпен» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.05.2021)

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сегодня, 05:26

«Брюгге» сыграет на выезде с «Антверпеном» в матче 3-го тура чемпионской группы Про-Лиги Бельгии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не выделила фаворита в этом поединке. Поставить на победу «Брюгге» можно по коэффициенту 1.86. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.92. Победа «Антверпена» оценивается в 1.87.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.61. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.33. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Антверпен» продолжает играть на нервах у своих болельщиков, много забивая и пропуская, чему свидетельствуют матчи команды с исходом ТБ 2.5. В первом туре элитной группы команда дома проиграла «Генку» (2:3), а во втором сыграла вничью с «Андерлехтом» (2:2), но по-прежнему сохраняет шансы на путевку в Лигу чемпионов.

«Брюгге» является главным претендентом на золотые медали и прямую путевку в Лигу чемпионов. Однако в стартовых турах чемпионской группы игра у фаворита не задалась. Команда с треском проиграла «Генку» (0:3), а туром ранее дома поделила очки с «Андерлехтом» (2:2). Однако клуб сохраняет отрыв в 5 очков от ближайшего преследователя.

Информация для ставок

В пяти последних играх «Антверпена» было забито минимум четыре гола

«Брюгге» проиграл два последних выездных матча

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Антверпена» (2:0)

«Брюгге» пропускает на выезде в шести из семи последних поединков

Прогноз

«Брюгге» хоть и является номинальным фаворитом встречи, но испытывает проблемы, которыми попытается воспользоваться соперник. Однако мы всё равно рекомендуем сделать ставку на победу «Брюгге». Это можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.86.