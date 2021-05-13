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«Антверпен» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.05.2021)

сегодня, 05:26

«Брюгге» сыграет на выезде с «Антверпеном» в матче 3-го тура чемпионской группы Про-Лиги Бельгии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.024.091.83
Лига Ставок 4.40 4.10 1.70

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не выделила фаворита в этом поединке. Поставить на победу «Брюгге» можно по коэффициенту 1.86. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.92. Победа «Антверпена» оценивается в 1.87.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.61. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.33. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Антверпен» продолжает играть на нервах у своих болельщиков, много забивая и пропуская, чему свидетельствуют матчи команды с исходом ТБ 2.5. В первом туре элитной группы команда дома проиграла «Генку» (2:3), а во втором сыграла вничью с «Андерлехтом» (2:2), но по-прежнему сохраняет шансы на путевку в Лигу чемпионов.

«Брюгге» является главным претендентом на золотые медали и прямую путевку в Лигу чемпионов. Однако в стартовых турах чемпионской группы игра у фаворита не задалась. Команда с треском проиграла «Генку» (0:3), а туром ранее дома поделила очки с «Андерлехтом» (2:2). Однако клуб сохраняет отрыв в 5 очков от ближайшего преследователя.

Информация для ставок

  • В пяти последних играх «Антверпена» было забито минимум четыре гола
  • «Брюгге» проиграл два последних выездных матча
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Антверпена» (2:0)
  • «Брюгге» пропускает на выезде в шести из семи последних поединков

Прогноз

«Брюгге» хоть и является номинальным фаворитом встречи, но испытывает проблемы, которыми попытается воспользоваться соперник. Однако мы всё равно рекомендуем сделать ставку на победу «Брюгге». Это можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.86.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.57 1.92 1.93
Лига Ставок 2.29 1.58 1.82 1.93
1XBET 3.72 1.24 2.38 1.60 1.87 1.93
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:37
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Антверпен (Дёрне)
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