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«Анже» — «Лорьян». Прогноз на матч французской Лиги 1 (21.11.2021)

20 ноября 2021, 12:16

«Анже» в очередном туре чемпионата Франции сыграет на домашней арене против «Лорьяна». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозом на матч, который состоится 21 ноября 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Анже
Лорьян
1 : 0
завершен
21 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.564.79
Фонбет 1.85 3.40 4.60
Мелбет 1.75 3.70 5.25
1XBET 1.81 3.66 5.25
BetBoom 1.81 3.46 4.84

Ставки букмекеров

Победа «Анже» в предстоящей игре идет в линии букмекерской конторы Мелбет по коэффициенту 1.94. Поставить на ничью сервис предлагает по котировке 3.68, а победа «Лорьяна» находится на отметке 4.40.

Аналитики конторы также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ (2,5) мячей предлагается по коэффициенту 1.76, ТБ(2,5) – 2.18.

Форма команд

Футболисты «Анже» не побеждали в четырех прошлых турах Лиги 1. Из-за существенного недобора очков команда выпала из зоны еврокубков, опустившись на девятое место в турнирной таблице чемпионата. В ходе данной серии «Анже» разделил очки в результативных встречах с «Сент-Этьеном» (2:2) и «Лиллем» (1:1), а два поражения команда потерпела от ПСЖ (1:2) и «Ниццы» (1:2).

«Лорьян» тоже продемонстрировал неубедительные результаты в последних турах чемпионата Франции. Команда идет на серии из шести матчей без побед, которая откинула ее на 13-е место в турнирной таблице лиги. Перед паузой «Лорьян» дважды кряду уступил, проиграв «Страсбуру» (0:4) и «Бресту» (1:2), а до этого команда разделила очки в домашнем противостоянии с «Бордо» (1:1).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не побеждал в 22 последних гостевых матчах чемпионата Франции
  • В двух прошлых гостевых поединках лиги «Лорьян» пропустил 8 голов
  • «Анже» побеждал в 3 из 5 прошлых матчей Лиги 1 на домашней арене

Прогноз

«Лорьян» очень плохо проводит гостевые матчи чемпионата Франции, лишь изредка набирая очки в ничейных играх. При этом у «Анже» дома продуктивно работает атака, забившая 10 мячей за шесть поединков этого сезона. Предлагаем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.11 7.05
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Все комментарии
sshbs9qncsfy
sshbs9qncsfy
20 ноября в 20:04
Футбольный клуб Анже одержит победу.
d6ah3f6nxhc6
d6ah3f6nxhc6
20 ноября в 20:03
Футбольный клуб Анже выиграет матч.
shlomo
shlomo
20 ноября в 14:54
Хозяева не проиграют
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