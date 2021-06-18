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Аргентина — Уругвай. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (19.06.2021)

вчера, 12:56

Аргентина сыграет против Уругвая в рамках очередного тура группового этапа Кубка Америки.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.354.10
Лига Ставок 1.96 3.30 4.40
Мелбет 1.98 3.30 4.20
1XBET 1.94 3.30 4.40

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити представили следующие котировки на игру: фаворитом матча является Аргентина, поставить на победу сборной можно по коэффициенту 2.07, ничейный исход оценивается в 3.40, а победа гостей по 3.90.

Форма команд

Аргентина, несмотря на неплохую статистику последних матчей, не выглядит как команда, которая способна победить в Кубке Америки. Сборная постоянно играет вничью. За последние несколько игр аргентинцы четыре раза играли вничью. Сборной не помогает даже Лео Месси, который пытается делать все возможное, но никак не может привести Аргентину к заветному титулу. В последних играх атака Аргентины не вызывает восторга.

Уругвай играет примерно на таком же уровне, что и Аргентина. Сборная также сыграла четыре матча вничью за последние десять игр. Уругвай попробует отобрать у Аргентины три балла, с наличием в составе Луиса Суареса это вполне возможно, также у сборной есть хороший центр поля и неплохая линия защиты. Уругвай, как и Аргентина, не выглядит претендентом на золотые медали в турнире.

Информация для ставок

● Уругвай не побеждает три игры кряду
● Сборная Аргентины не проигрывает 14 матчей кряду
● Уругвай трижды кряду не может забить ни одного мяча

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на победу сборной Аргентины и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.45. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 2.10.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.34 на победу «Динамо» Брест в матче против «Сморгони».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.86 1.58 2.49
Лига Ставок 1.92 1.86 1.52 2.49
Мелбет 1.56 2.58
1XBET 1.49 2.68
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:05, ред.
Аргентине пора начать выигрывать.
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