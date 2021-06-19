В 23 Мартинес Эмилиано Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 26 Молина Науэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 19 Отаменди Николас Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 13 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 8 Акунья Маркос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 7 де Пауль Родриго Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 89

П 20 Ло Чельсо Джовани Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 52

П 18 Родригес Гвидо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 52 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

Н 15 Гонсалес Николас Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 70

Н 22 Мартинес Лаутаро Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 52

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Армани Франко

В 28 Муссо Хуан

З 2 Мартинес Лукас

З 4 Монтиэль Гонсало

З 6 Пеццелья Херман Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 3 Тальяфико Николас

П 24 Гомес Алехандро

П 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 20

П 16 Корреа Хоакин Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 38

П 14 Паласиос Эксекьель Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 38

П 5 Паредес Леандро