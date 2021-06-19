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1 : 0
завершен
вчера, 03:00
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Стадион Национальный стадион Бразилии имени Мане Гарринчи (Бразилиа)
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Родригес Гвидо
ассистент Месси Лионель
|1:0
|13’
|Ло Чельсо Джовани
|48’
|62’
|Торрейра Лукас
|Мартинес Эмилиано
|75’
|90’
|Окампо Бриан
|Корреа Хоакин
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Нандес Наитан
|Бентанкур Родриго
|Паласиос Эксекьель
|Ло Чельсо Джовани
|52’
|Корреа Хоакин
|Мартинес Лаутаро
|52’
|65’
|Весино Матиас
|Торрейра Лукас
|65’
|Окампо Бриан
|Де Ла Крус Николас
|Ди Мария Анхель
|Гонсалес Николас
|70’
|70’
|Торрес Факундо
|Алессандро Гонсалес
|84’
|Горриаран Фернандо
|Вальверде Федерико
|Пеццелья Херман
|де Пауль Родриго
|90+3’
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|9
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|0
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|11
|Фолы
|21
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|8
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|0
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|2
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Жду статистику, что Месси отдаёт ассисты только со слабыми соперниками!
Жду статистику, что Месси отдаёт ассисты только со слабыми соперниками!
Теперь понимаете, откуда у Месси так нахвалевыемые его персофанами финалы в Кубке Америки))
Теперь понимаете, откуда у Месси так нахвалевыемые его персофанами финалы в Кубке Америки))
Но это не повод критиковать тех, кто считает полезные действия игрока в матче.
Но это не повод критиковать тех, кто считает полезные действия игрока в матче.
А учитывая, что Месси их в основном и подает, то и получает за это дополнительные очки.
Гол после подачи углового, лежит 90% на совести забившего, который поборолся, выиграл позицию и т. д.
А тут оказывается, Месси "помог" Аргентине.
Хотя скажу, что после увиденного вчера в исполнении хваленной латиноамериканской команды Уругвая, мне игра Шотландии показалась куда более привлекательной.
А учитывая, что Месси их в основном и подает, то и получает за это дополнительные очки.
Гол после подачи углового, лежит 90% на совести забившего, который поборолся, выиграл позицию и т. д.
А тут оказывается, Месси "помог" Аргентине.
Хотя скажу, что после увиденного вчера в исполнении хваленной латиноамериканской команды Уругвая, мне игра Шотландии показалась куда более привлекательной.
У Месси голевая передача !
А у меня рубль в кошельке. Гуляем, Аргентина !
У Месси голевая передача !
А у меня рубль в кошельке. Гуляем, Аргентина !