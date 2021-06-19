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Аргентина - Уругвай
Чили - Боливия

Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина против Уругвай

Ставки на футбольные матчи
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2.063.354.10
Лига Ставок 1.96 3.30 4.40
Мелбет 1.98 3.30 4.20
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    13' (1:0) Родригес Гвидо (18) (Месси Лионель (10))
     
    48' Ло Чельсо Джовани (20)
     
    2
    52' Ло Чельсо Джовани (20) уходит с поля, Паласиос Эксекьель (14) вышел на поле
    52' Мартинес Лаутаро (22) уходит с поля, Корреа Хоакин (16) вышел на поле
     
    70' Гонсалес Николас (15) уходит с поля, Ди Мария Анхель (11) вышел на поле
     
    75' Мартинес Эмилиано (23)
     
    2
    90+1' Корреа Хоакин (16)
    90+3' де Пауль Родриго (7) уходит с поля, Пеццелья Херман (6) вышел на поле
     
    46' Бентанкур Родриго (6) уходит с поля, Нандес Наитан (8) вышел на поле
     
    62' Торрейра Лукас (14)
     
    2
    65' Торрейра Лукас (14) уходит с поля, Весино Матиас (5) вышел на поле
    65' Де Ла Крус Николас (7) уходит с поля, Окампо Бриан (26) вышел на поле
     
    70' Алессандро Гонсалес (13) уходит с поля, Торрес Факундо (25) вышел на поле
     
    84' Вальверде Федерико (15) уходит с поля, Горриаран Фернандо (24) вышел на поле
     
    90' Окампо Бриан (26)
    Голы
    Родригес Гвидо
    ассистент Месси Лионель     		1:0 13’
    Наказания
    Ло Чельсо Джовани 48’
    62’ Торрейра Лукас
    Мартинес Эмилиано 75’
    90’ Окампо Бриан
    Корреа Хоакин 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Нандес Наитан Бентанкур Родриго
    Паласиос Эксекьель Ло Чельсо Джовани 52’
    Корреа Хоакин Мартинес Лаутаро 52’
    65’ Весино Матиас Торрейра Лукас
    65’ Окампо Бриан Де Ла Крус Николас
    Ди Мария Анхель Гонсалес Николас 70’
    70’ Торрес Факундо Алессандро Гонсалес
    84’ Горриаран Фернандо Вальверде Федерико
    Пеццелья Херман де Пауль Родриго 90+3’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 4
    		6 Удары в створ 0
    		11 Фолы 21
    		8 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		45% Владение мячом 55%
    		0 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Gelious
    Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 23:31
    Не-а, тема была о том, что Роналду якобы не умеет отдавать передачи. А не о том, кто их них лучше в передачи умеет
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ ladrINTER (раскрыть)
    вчера в 22:37, ред.
    а до Месси они 30 лет вообще никуда не проходили. а тут ты видишь, каждый раз про финал говоришь
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ SonicStar (раскрыть)
    вчера в 21:10
    Парочку венграм, да Уэльсу в полуфинале.
    Oplot
    Oplot ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 20:17
    Он сравнивал Месси и Роналду,это так,к слову я сказал.Кому то Зидан,кому то Марадона,кому то Месси или Пеле лучший в истории.
    SonicStar
    SonicStar ответ RR117 (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Ну да, только в ЮА нет таких футбольных карликов, на которых очень любит набивать стату роналду ) кому он там заюивал на прошлом евро? Поди топ сборным?)
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 18:06
    А ничего, что криш сыграл больше матчей? В среднем за матч Месси больше забивает и отдаёт, и не играет наконечника давно!
    Жду статистику, что Месси отдаёт ассисты только со слабыми соперниками!
    Per4ick
    Per4ick ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 17:05, ред.
    ну Роналду тоже мог разрезать оборону соперника, на евро 2016 в ворота венгрии например да и не только. по голевым вроде второе место занимает хотя то самое большинство говорит о его эгоизме. ну и Уткин говорил что по его мнению величайшим является Круифф хотя по статистике он обоим уступает. и дальше что?
    Oplot
    Oplot ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 15:36, ред.
    Я скажу так прежде чем их сравнить лучше,почитать тех кто разбирается в футболе больше меня и вас во много раз.То что Роналду легенда нормальный фанат не будет отрицать.Его успехи в ЛЧ об этом и говорят.Он великий игрок своего поколения.Но Месси вне времени и поколения.Про это даже говорил уважаемый человек который на вашей аватарке
    Gelious
    Gelious ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 15:32
    Про большинство я промолчу. Просто повторю еще раз главное: я ответил на конкретное сообщение, где была лишь одна конкретная тема. Которая никак не соотносится с вашими претензиями ко мне
    Oplot
    Oplot ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 15:31
      Gelious
      Gelious ответ Oplot (раскрыть)
      вчера в 15:28
      А ничего, что тема разговора совсем о другом? И что ответ был на конкретное сообщение, где тема ваших рассуждений (с сомнительным качеством, но это лично мое мнение) не поднималась.
      Oplot
      Oplot ответ Gelious (раскрыть)
      вчера в 15:26, ред.
      А ничего что Месси забивает не меньше Роналду по сыгранным даже больше, хотя он не является наконечником?И сравнивать Месси который может разрезать атаку и выступить как плеймейкер(310 ассистов рекорд мира) в отличии от абсолютно бесхитростных пасов Роналду считаю неуместным.Роналду хоть пас в разрез давал отрезавши всю защиту соперника?
      112910415
      112910415
      вчера в 14:54
      Всё не так плохо!
      RR117
      RR117
      вчера в 13:09
      Вот было бы классно, если бы на Евро, как и на Кубке Америки, чтобы попасть в финал достаточно было бы выиграть две игры в плей-офф))

      Теперь понимаете, откуда у Месси так нахвалевыемые его персофанами финалы в Кубке Америки))
      zsb1961
      zsb1961
      вчера в 12:43
      Аргентину с победой!
      Gelious
      Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 12:42
      А ничего, что Роналду рекордсмен по ассистам в Лиге Чемпионов? При том, что играет зачастую роль единственного наконечника
      fjm3m4jpqa3q
      fjm3m4jpqa3q
      вчера в 12:39
      Обидел брат Лео Брата Луи
      a7wmq87zjpgt
      a7wmq87zjpgt
      вчера в 12:38
      Обидел
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ RR117 (раскрыть)
      вчера в 12:30
      Понимаю любителей криша, он не может подать, отдать нужный пас.
      Но это не повод критиковать тех, кто считает полезные действия игрока в матче.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 12:29
      Пока в кубке Америки смотреть можно разве что на бразильцев.
      ABir
      ABir
      вчера в 11:00
      Непростая победа в принципиальном матче
      Знатог
      Знатог
      вчера в 10:29
      AFA, AUF ... а где UFA?
      ProKop92
      ProKop92
      вчера в 10:04
      Пожалуй, самый скучный день в истории футбола
      ladrINTER
      ladrINTER ответ Legend 6 (раскрыть)
      вчера в 09:51
      Никому он ничего не поджигает, ведь пока Месси играет за Аргентину ей ничего не светит. У команды нет хребта, в финале, если арги туда доберутся их любой соперник размажет, особенно Бразилия.
      RR117
      RR117
      вчера в 09:28
      На сайте whoscored за подачу угловых тоже начисляются баллы.
      А учитывая, что Месси их в основном и подает, то и получает за это дополнительные очки.
      Гол после подачи углового, лежит 90% на совести забившего, который поборолся, выиграл позицию и т. д.

      А тут оказывается, Месси "помог" Аргентине.

      Хотя скажу, что после увиденного вчера в исполнении хваленной латиноамериканской команды Уругвая, мне игра Шотландии показалась куда более привлекательной.
      амурец
      амурец ответ Legend 6 (раскрыть)
      вчера в 09:03
        Legend 6
        Legend 6 ответ амурец (раскрыть)
        вчера в 07:54
        Заголовок поджигающий сиденья Локомотива 🤣
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 07:37
        сли бы не Мессии , то Аргентина продула !Е
        амурец
        амурец
        вчера в 06:18
        офигенный заголовок, и обязательно надо упомянуть Месси хотя с его стороны был просто навес в штрафную, а борьбу с защитниками выиграл именно Родригес, но сейчас все скажут, что Аргентина выиграла благодаря гению Месси
        Roman73
        Roman73
        вчера в 05:55, ред.
        Боже !
        У Месси голевая передача !
        А у меня рубль в кошельке. Гуляем, Аргентина !
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