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«Арсенал» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2023)

сегодня, 10:28
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.22. Победа «Борнмута» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.236.6813.45
Лига Ставок 1.25 6.40 12.00
1XBET 1.24 7.00 14.50

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Арсенал» в последних турах побеждает и старается не пропустить вперед чемпиона Англии «Манчестер Сити». Сейчас у «канониров» 60 набранных очков и они на пять пунктов опережают подопечных Гвардиолы. В матче с аутсайдером АПЛ на своем стадионе, болельщики ждут от своей команды только победы. В прошлой игре «Арсенал» крупно победил «Эвертон» (4:0), а ранее оказался сильнее «Лестера» (1:0).

«Борнмут» является одной из самых блеклых команд в этом футбольном году и рискует покинуть АПЛ по итогам сезона. На данный момент коллектив набрал 21 балл и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. Вряд ли гостям стоит рассчитывать на очки в выездной встрече с мотивированным лидером АПЛ. Два последних матча «Борнмута» завершились минимальной победой над «Вулверхэмптоном» (1:0) и разгромом от «Манчестер Сити» (1:4).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Борнмут проиграл семь из восьми последних поединков на выезде
  • „Арсенал“ выиграл четыре из пяти последних поединков с „Борнмутом“ при одной ничье
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

„Арсенал“ находится в отличной форме и постарается не допустить осечки в не самом сложном матче сезона. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно сделать по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.05 1.26 2.43 1.60 1.91 1.96
Лига Ставок 2.38 1.56 1.87 1.90
1XBET 2.46 1.64
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:37
У Арсенала нет право на ошибку, поэтому победа канониров
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