«Арсенал» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2023)

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сегодня, 10:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.22. Победа «Борнмута» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Арсенал» в последних турах побеждает и старается не пропустить вперед чемпиона Англии «Манчестер Сити». Сейчас у «канониров» 60 набранных очков и они на пять пунктов опережают подопечных Гвардиолы. В матче с аутсайдером АПЛ на своем стадионе, болельщики ждут от своей команды только победы. В прошлой игре «Арсенал» крупно победил «Эвертон» (4:0), а ранее оказался сильнее «Лестера» (1:0).

«Борнмут» является одной из самых блеклых команд в этом футбольном году и рискует покинуть АПЛ по итогам сезона. На данный момент коллектив набрал 21 балл и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. Вряд ли гостям стоит рассчитывать на очки в выездной встрече с мотивированным лидером АПЛ . Два последних матча «Борнмута» завершились минимальной победой над «Вулверхэмптоном» (1:0) и разгромом от «Манчестер Сити» (1:4).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Борнмут проиграл семь из восьми последних поединков на выезде

„Арсенал“ выиграл четыре из пяти последних поединков с „Борнмутом“ при одной ничье

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

„Арсенал“ находится в отличной форме и постарается не допустить осечки в не самом сложном матче сезона. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно сделать по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.