«Арсенал» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (02.05.2023)

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сегодня, 10:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Челси» оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Арсенал» провалил концовку сезона и пропустил вперед «Манчестер Сити» на первое место. «Канониры» занимают вторую строчку с 75 баллами, отставая от «горожан» на один пункт, но имеют на одну сыгранную игру больше. В предстоящем матче с кризисным «Челси» коллектив обязан побеждать и надеяться на осечку конкурента. В прошлом туре «Арсенал» крупно проиграл на выезде «Манчестер Сити» (1:4), а ранее спас ничью в домашней игре с «Саутгемптоном» (3:3).

«Челси» после возвращения Лэмпарда на пост главного тренера не улучшил свои результаты, а вовсе создал уже серию поражений из пяти матчей. Команда доигрывает сезон и занимает низкое для себя 12 место с 39 баллами, отставая от ближайшего соперника всего на один балл. Два последних матча «аристократов» завершились закономерными поражениями от «Брентфорда» в АПЛ и «Реала» в Лиге чемпионов с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Челси» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков

«Арсенал» выиграл три последних встречи с «Челси» (включая товарищеский)

Прогноз

«Арсенал» даже несмотря на последние результаты на данный момент гораздо сильнее «синих» и должен побеждать, чтобы сохранять шансы на чемпионство, которое от них почти ушло. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.