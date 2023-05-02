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«Арсенал» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (02.05.2023)

сегодня, 10:41
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Челси» оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.594.315.94
Pari 1.57 4.30 6.40

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Арсенал» провалил концовку сезона и пропустил вперед «Манчестер Сити» на первое место. «Канониры» занимают вторую строчку с 75 баллами, отставая от «горожан» на один пункт, но имеют на одну сыгранную игру больше. В предстоящем матче с кризисным «Челси» коллектив обязан побеждать и надеяться на осечку конкурента. В прошлом туре «Арсенал» крупно проиграл на выезде «Манчестер Сити» (1:4), а ранее спас ничью в домашней игре с «Саутгемптоном» (3:3).

«Челси» после возвращения Лэмпарда на пост главного тренера не улучшил свои результаты, а вовсе создал уже серию поражений из пяти матчей. Команда доигрывает сезон и занимает низкое для себя 12 место с 39 баллами, отставая от ближайшего соперника всего на один балл. Два последних матча «аристократов» завершились закономерными поражениями от «Брентфорда» в АПЛ и «Реала» в Лиге чемпионов с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Челси» проиграл четыре из пяти последних выездных поединков
  • «Арсенал» выиграл три последних встречи с «Челси» (включая товарищеский)

Прогноз

«Арсенал» даже несмотря на последние результаты на данный момент гораздо сильнее «синих» и должен побеждать, чтобы сохранять шансы на чемпионство, которое от них почти ушло. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.25 1.36 2.14 1.78 1.67 2.32
Pari 2.05 1.78
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:52
Арсенал много потерял в последних матчах, поэтому вынужден идти вперед и много атаковать какой бы счет не был. В Челси много молодых звёздочек, и эти игроки тоже захотят отличиться активностью. По статистике в этом сезоне Арсенал дома подает выше 7 угловых за матч в среднем, Челси выше 5,1 на выезде, в сумме выше 12, линия на уровне 9,5. В личке, тотал угловых 11,75 последних 20 матчей. Последний матч осенью ТБ 9,5 пробили тоже.
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