«Арсенал» Саранди — «Колон». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (30.07.2022)

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сегодня, 17:22

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Колон», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. Выбрать триумф хозяев можно за 3, а поставить в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Арсенал» Саранди все еще идет на последнем месте в турнирной таблице и может рассчитывать лишь на улучшение позиции по итогам турнира. В активе клуба 19 баллов и отставание в три пункта от ближайшего соперника. В матче с нестабильно выступающим соперником, хозяева могут попытаться побороться за очки, а возможно и вырвать победу. Два последних матча «Арсенал» Саранди завершились ничьей с «Барракас Сентраль» (0:0) и поражением от «Институто» (0:2).

«Колон» уже давно не побеждал и хочет порадовать своих болельщиков тремя набранными очками за одну игру. Коллектив занимает низкое для себя 26 место с набранными 25 баллами и на шесть очков опережает нынешнего соперника. Если гостям удастся победить, то отрыв увеличится, а они сами смогут стать ближе к конкурентам за более высокие места. В прошлом туре «Колон» проиграл на своем поле «Тигре» (1:3), а немного ранее уступил на выезде «Архентинос Хуниорс» (0:1).

Информация для ставок

«Колон» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Аргентины

«Арсенал» Саранди забил всего четыре мяча в десяти последних встречах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Арсенал» Саранди выиграл два поединка из пяти последних матчей у «Колон»

Прогноз

Поединок между аутсайдерами чемпионата всегда вызывает большой ажиотаж. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок.