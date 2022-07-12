«Арсенал» Саранди — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (16.07.2022)

1657607872

12 июля 2022, 09:37

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом «Арсенал» Саранди и предлагают на его победу коэффициент 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха гостей выигрыш можно будет умножить по коэффициенту 3.25. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.35, в то время как низовой исход оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Арсенал» Саранди не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате и регулярно набирает очки. Такой рывок помог коллективу подняться уже на 12 место с десятью баллами. От нынешнего соперника команду отделяет три балла, что станет дополнительной мотивацией, ведь в случае победы клубы сравняются по очкам. Два последних поединка «Арсенала» Саранди в чемпионате завершились победами над «Патронато» (1:0) и «Эстудиантесом» (2:1).

«Платенсе» идет без поражений уже внушительное количество поединков и на старте Суперлиги Аргентины добился неплохих результатов. Клуб набрал 13 очков и занимает шестое место, имея всего на два балла меньше, чем у лидера турнирной таблицы. Команду ждет непростой выездной матч, поэтому гарантированно рассчитывать на набранные баллы не приходится. В прошлом туре «Платенсе» разошелся миром с «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1), а ранее оказался сильнее «Индепендьенте» на выезде (3:1).

Информация для ставок

«Арсенал» Саранди проиграл только один поединок из десяти последних

Пять из семи выездных матчей «Платенсе» завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» Саранди проиграл два из трех последних с «Платенсе»

Прогноз

Команды редко проигрывают и в предстоящей встрече будут играть на победу. Вполне вероятно, что зрители могут увидеть футбол «на встречных курсах». В такой ситуации предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.