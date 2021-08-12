ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига конференций 2021/2022

«Астана»  — КуПС. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

вчера, 10:28

В третьем квалификационном раунде третьего по силе европейского клубного турнира встретятся «Астана» и КуПС. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Астана
КуПС
3 : 4
завершен
вчера, 16:00
1 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.103.52
Мелбет 2.10 3.40 3.48
1XBET 2.01 3.46 3.46
BetBoom 2.18 3.30 3.50

Ставки букмекеров

Явным фаворитом у букмекера являются хозяева. Поставить на победу «Астаны» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 2.04 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Астана» первый матч третьего квалификационного раунда провела в Финляндии и смогла на последней минуте забить ответный мяч. Далее коллектив провел поединок национального чемпионата против «Кайсара», где на домашнем поле удалось добыть победу (1:0).

КуПС завершил домашний поединок квалификации совсем не так, как рассчитывал (1:1) и теперь отправляется на выездной матч с надеждой обыграть соперника и пройти дальше. Сделать это будет очень непросто, но футболисты готовы проявить характер и бороться до конца.

Информация для ставок

  • «Астана» выиграла всего одну встречу из последних четырех
  • КуПС не проигрывает семь поединков подряд (три победы и четыре ничьи)
  • «Астана» забивает дома в 13 из 14 крайних играх

Прогноз

Гостевая команда после домашней ничьей не является фаворитом на проход дальше, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «Астаны» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.61 1.63 2.21
Мелбет 1.84 2.00
1XBET 3.70 1.27
BetBoom 2.52 1.53 1.79 2.04 1.44 2.83
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Все комментарии
ny5w4vaaafrh
ny5w4vaaafrh
вчера в 15:26
Футбольный клуб Астана (Нур-Султан) выиграет матч.
swy82498u3s2
swy82498u3s2
вчера в 12:29
Футбольный клуб Астана (Нур-Султан) одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100