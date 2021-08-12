«Астана»  — КуПС. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 10:28

В третьем квалификационном раунде третьего по силе европейского клубного турнира встретятся «Астана» и КуПС. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом у букмекера являются хозяева. Поставить на победу «Астаны» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 2.04 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Астана» первый матч третьего квалификационного раунда провела в Финляндии и смогла на последней минуте забить ответный мяч. Далее коллектив провел поединок национального чемпионата против «Кайсара», где на домашнем поле удалось добыть победу (1:0).

КуПС завершил домашний поединок квалификации совсем не так, как рассчитывал (1:1) и теперь отправляется на выездной матч с надеждой обыграть соперника и пройти дальше. Сделать это будет очень непросто, но футболисты готовы проявить характер и бороться до конца.

Информация для ставок

«Астана» выиграла всего одну встречу из последних четырех

КуПС не проигрывает семь поединков подряд (три победы и четыре ничьи)

«Астана» забивает дома в 13 из 14 крайних играх

Прогноз

Гостевая команда после домашней ничьей не является фаворитом на проход дальше, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «Астаны» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.