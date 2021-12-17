«Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (18.12.2021)

В рамках 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» примет «Бернли». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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матч перенесен
18 декабря 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Астон Виллу». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа «Бернли» в 4.50.
Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 2.50.
Форма команд
«Астон Вилла» в нынешнем сезоне расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 пункта. У команды семь побед, одна ничья и девять поражений. Всего английский коллектив забил 23 гола и пропустил 25 мячей. В последних матчах у «Астон Виллы» победа над «Норвичем», а также поражение от «Ливерпуля» и три очка в игре с «Лестером».
«Бернли» расположился в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. У команды 11 пунктов. Коллектив выиграл один матч, восемь раз играл вничью и проиграл в шести встречах. Всего у английского клуба 14 забитых и 21 пропущенный мяч. В последних поединках команда сыграла вничью с «Вест Хэмом», а также уступила «Ньюкаслу» и поделила очки в игре с «Вулверхэмптоном».
Информация для ставок
- «Бернли» не побеждает пять игр кряду
- «Астон Вилла» проиграла всего два матча из последних пяти
- «Бернли» не забивает три поединка подряд
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Астон Вилла» победит. За это дают коэффициент 3.70. Клуб из Бирмингема неплох в последних матчах, поэтому стоит ожидать победу от хозяев в грядущем поединке, а «Бернли» находится в очень плохой форме.