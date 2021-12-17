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«Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (18.12.2021)

17 декабря 2021, 14:10

В рамках 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» примет «Бернли». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Астон Вилла
Бернли
- : -
матч перенесен
18 декабря 2021, 18:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.915.07
Фонбет 1.75 3.60 4.90
Мелбет 1.83 3.70 5.00
1XBET 1.78 3.74 5.25
BetBoom 1.84 3.48 4.97

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Астон Виллу». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа «Бернли» в 4.50.

Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Астон Вилла» в нынешнем сезоне расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 пункта. У команды семь побед, одна ничья и девять поражений. Всего английский коллектив забил 23 гола и пропустил 25 мячей. В последних матчах у «Астон Виллы» победа над «Норвичем», а также поражение от «Ливерпуля» и три очка в игре с «Лестером».

«Бернли» расположился в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. У команды 11 пунктов. Коллектив выиграл один матч, восемь раз играл вничью и проиграл в шести встречах. Всего у английского клуба 14 забитых и 21 пропущенный мяч. В последних поединках команда сыграла вничью с «Вест Хэмом», а также уступила «Ньюкаслу» и поделила очки в игре с «Вулверхэмптоном».

Информация для ставок

  • «Бернли» не побеждает пять игр кряду
  • «Астон Вилла» проиграла всего два матча из последних пяти
  • «Бернли» не забивает три поединка подряд

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Астон Вилла» победит. За это дают коэффициент 3.70. Клуб из Бирмингема неплох в последних матчах, поэтому стоит ожидать победу от хозяев в грядущем поединке, а «Бернли» находится в очень плохой форме.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 1.83 2.10 1.44 3.00
Мелбет 1.83 2.13
1XBET 1.82 2.14
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shlomo
shlomo
17 декабря 2021 в 14:12
Хозяева не проиграют
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