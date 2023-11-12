«Астон Вилла» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2023)

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вчера, 11:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Фулхэма» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Астон Вилла» проводит хороший сезон и на данный момент занимает место в зоне еврокубков, а именно на пятом месте. Коллектив набрал 22 очка и отстает от «Ливерпуля» всего на два балла, поэтому очень нуждается в победе в предстоящей встрече. В прошлой игре Лиги Конференций «Астон Вилла» обыграла на своем поле « АЗ Алкмаар» (2:1), а в чемпионате уступила на выезде «Ноттингем Форест» (0:2).

«Фулхэм» не очень удачно в отличии от прошлого сезона выступает в этом году и находится достаточно близко к зоне вылета. Коллектив из Лондона располагается на 16 месте и набрал 12 очков, что на шесть больше, чем у ближайшего соперника из зоны вылета. Чтобы подняться выше гостям желательно начать набирать очки с ближайшего поединка, хоть сделать это будет непросто. Два последних матча «Фулхэма» завершились поражением от «Манчестер Юнайтед» (0:1) и победой с «Ипсвич Таун» в кубке английской лиги (3:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних встреч «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Астон Вилла» проиграла четыре последних матча у «Фулхэма»

Прогноз

Команды часто обмениваются голами в личных встречах, но мы предполагаем, что в этот раз хозяева могут не пропустить и выиграть этот поединок. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.