«Райо Вальекано» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки от БК Pinncale888

вчера, 21:33
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Реал Овьедо», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» переживает не лучший период в чемпионат Испании, но продолжает свою борьбу и в Лиге конференций. В Ла Лиге мадридский клуб располагается на 18 место с 22 баллами, но от десятой позиции его отделяет всего три пункта. Таким образом победа в этой игре для хозяев очень важна, ведь они практически гарантированно поднимутся вверх на несколько позиций.

1 февраля «Райо Вальекано» лишь в самой концовке проиграл мадридскому «Реалу» (1:2), а 24 января команда на своем поле уступила «Осасуне» (1:3).

«Реал Овьедо»

У «Реал Овьедо» дела идут еще сложнее, ведь команда замыкает турнирную таблицу в Ла Лиге и набрала лишь 16 очков. От 17 места коллективу уже отделяет семь пунктов, а поэтому нужно срочно исправлять результаты, чтобы не отправился вновь во вторую Сегунду. Выездная игра с «Райо Вальекано» будет сложной, но учитывая нынешнее состояние соперника, шансы у гостей будут.

31 января «Реал Овьедо» обыграл на своем поле «Жирону» (1:0), а ранее уступил крупно на выезде «Барселоне» (0:3).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа «Райо Вальекано» — 1.8
  • Ничья – 3.35
  • Победа «Реал Овьедо» — 5

Статистика

  • «Райо Вальекано» проиграл уже четыре поединка подряд во всех турнирах
  • «Реал Овьедо» проиграл шести из семи последних выездных встреч
  • Три последних матча между клубами из четырех завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что более опытный «Райо Вальекано» справится с новичком Ла Лиги на своем поле и наберет важные три пункта.

