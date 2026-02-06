«Райо Вальекано» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки от БК Pinncale888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Реал Овьедо», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» переживает не лучший период в чемпионат Испании, но продолжает свою борьбу и в Лиге конференций. В Ла Лиге мадридский клуб располагается на 18 место с 22 баллами, но от десятой позиции его отделяет всего три пункта. Таким образом победа в этой игре для хозяев очень важна, ведь они практически гарантированно поднимутся вверх на несколько позиций.
1 февраля «Райо Вальекано» лишь в самой концовке проиграл мадридскому «Реалу» (1:2), а 24 января команда на своем поле уступила «Осасуне» (1:3).
«Реал Овьедо»
У «Реал Овьедо» дела идут еще сложнее, ведь команда замыкает турнирную таблицу в Ла Лиге и набрала лишь 16 очков. От 17 места коллективу уже отделяет семь пунктов, а поэтому нужно срочно исправлять результаты, чтобы не отправился вновь во вторую Сегунду. Выездная игра с «Райо Вальекано» будет сложной, но учитывая нынешнее состояние соперника, шансы у гостей будут.
31 января «Реал Овьедо» обыграл на своем поле «Жирону» (1:0), а ранее уступил крупно на выезде «Барселоне» (0:3).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Райо Вальекано» — 1.8
- Ничья – 3.35
- Победа «Реал Овьедо» — 5
Статистика
- «Райо Вальекано» проиграл уже четыре поединка подряд во всех турнирах
- «Реал Овьедо» проиграл шести из семи последних выездных встреч
- Три последних матча между клубами из четырех завершились ничейными результатами
Прогноз
Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что более опытный «Райо Вальекано» справится с новичком Ла Лиги на своем поле и наберет важные три пункта.