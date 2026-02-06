«Райо Вальекано» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки от БК Pinncale888

1770402816

вчера, 21:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Реал Овьедо», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» переживает не лучший период в чемпионат Испании, но продолжает свою борьбу и в Лиге конференций. В Ла Лиге мадридский клуб располагается на 18 место с 22 баллами, но от десятой позиции его отделяет всего три пункта. Таким образом победа в этой игре для хозяев очень важна, ведь они практически гарантированно поднимутся вверх на несколько позиций.

1 февраля «Райо Вальекано» лишь в самой концовке проиграл мадридскому «Реалу» (1:2), а 24 января команда на своем поле уступила «Осасуне» (1:3).

«Реал Овьедо»

У «Реал Овьедо» дела идут еще сложнее, ведь команда замыкает турнирную таблицу в Ла Лиге и набрала лишь 16 очков. От 17 места коллективу уже отделяет семь пунктов, а поэтому нужно срочно исправлять результаты, чтобы не отправился вновь во вторую Сегунду. Выездная игра с «Райо Вальекано» будет сложной, но учитывая нынешнее состояние соперника, шансы у гостей будут.

31 января «Реал Овьедо» обыграл на своем поле «Жирону» (1:0), а ранее уступил крупно на выезде «Барселоне» (0:3).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Райо Вальекано» — 1.8

Ничья – 3.35

Победа «Реал Овьедо» — 5

Статистика

«Райо Вальекано» проиграл уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Реал Овьедо» проиграл шести из семи последних выездных встреч

Три последних матча между клубами из четырех завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что более опытный «Райо Вальекано» справится с новичком Ла Лиги на своем поле и наберет важные три пункта.