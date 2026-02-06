«Боруссия» М – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770402134

вчера, 21:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» М – «Байер», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Боруссия» М

«Боруссия» М не прогрессирует уже несколько лет и единственное, чего команда сейчас добивается – сохраняет место в Бундеслиге. На данный момент коллектив располагается на 12 месте с 21 баллом, но всего три пункта отделяет его от трех опасных мест внизу турнирной таблицы. В игре с «Байером» фаворитом, конечно, считают гостей, поэтому хозяевам остается бороться за очки и пытаться как минимум не проиграть.

31 января «Боруссия» М сыграла вничью с «Вердером» (1:1), а 25 января уступила на своем поле «Штутгарту» (0:3).

«Байер»

«Байер» пережил неприятные моменты в прошлом отрезке сезона, но в последних матчах добывает исключительно победы. Команда располагается на шестом месте с 35 баллами в активе и отставанием от ближайшего соперника всего в один пункт. Таким образом гости в случае победы над «Боруссией» М будут иметь неплохие шансы, чтобы вновь ворваться в топ-4 Бундеслиги, что им и нужно.

3 февраля «Байер» в кубке Германии обыграл «Санкт-Паули» (3:0), а 31 января на выезде в чемпионате одолел «Айнтрахт» (3:1).

Статистика

«Боруссия» М не может выиграть уже четыре поединка подряд

«Байер» проиграл три из пяти последних матчей на выезде

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что гости более нацелены на победу и имеют более классных футболистов, которые добудут нужный результат.