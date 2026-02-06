«Боруссия» М – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» М – «Байер», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Боруссия» М
«Боруссия» М не прогрессирует уже несколько лет и единственное, чего команда сейчас добивается – сохраняет место в Бундеслиге. На данный момент коллектив располагается на 12 месте с 21 баллом, но всего три пункта отделяет его от трех опасных мест внизу турнирной таблицы. В игре с «Байером» фаворитом, конечно, считают гостей, поэтому хозяевам остается бороться за очки и пытаться как минимум не проиграть.
31 января «Боруссия» М сыграла вничью с «Вердером» (1:1), а 25 января уступила на своем поле «Штутгарту» (0:3).
«Байер»
«Байер» пережил неприятные моменты в прошлом отрезке сезона, но в последних матчах добывает исключительно победы. Команда располагается на шестом месте с 35 баллами в активе и отставанием от ближайшего соперника всего в один пункт. Таким образом гости в случае победы над «Боруссией» М будут иметь неплохие шансы, чтобы вновь ворваться в топ-4 Бундеслиги, что им и нужно.
3 февраля «Байер» в кубке Германии обыграл «Санкт-Паули» (3:0), а 31 января на выезде в чемпионате одолел «Айнтрахт» (3:1).
Статистика
- «Боруссия» М не может выиграть уже четыре поединка подряд
- «Байер» проиграл три из пяти последних матчей на выезде
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что гости более нацелены на победу и имеют более классных футболистов, которые добудут нужный результат.