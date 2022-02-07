«Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз на матч Премьер-лиги (09.02.2022).

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вчера, 16:49

9 февраля 2022 года состоится поединок «Астон Вилла — Лидс». Матч пройдет на домашнем стадионе «Виллы» в Бирмингема. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в рамках очередного тура Премьер-лиги.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Астон Вилла». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.95, а победа «Лидса» в 4.30. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

«Астон Вилла» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь побед, две ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Астон Вилла» выглядит очень неплохо, но клубу нужно прибавить в уверенности — победа над «Эвертоном» со счетом 0:1, а также ничейный исход с «Манчестер Юнайтед» 2:2 и поражение от «Брентфорда» 2:1.

«Лидс» в этом сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 очка. У команды Марсело Бьелсы пять побед, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 40 мячей. В последних встречах «Лидс» выглядит очень хорошо, за исключением одного матча — поражение от «Ньюкасла Юнайтед» со счетом 0:1. Также были победы над «Вест Хэмом» 2:3 и «Бёрнли» 3:1.

Информация для ставок

«Лидс Юнайтед» выиграл два матча из последних пяти

«Астон Вилла» выиграла один матч из последних пяти

У «Лидса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Лидса» по коэффициенту 2.10. «Лидс» в последних матчах выглядит неплохо и может как минимум побороться за один балл. Не стоит списывать этот клуб со счетов, ведь в этом сезоне «Лидс» все так же хорош в атаке.