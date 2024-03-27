«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (30.03.2024)

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вчера, 12:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Вулверхэмптона» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Астон Вилла» все еще идет на четвертом месте в АПЛ и набрал 56 очков. Команда опережает «Тоттенхэм» на три пункта, но имеет на одну сыгранную игру больше, поэтому может потерять свое место в скором времени. В матче с «Вулверхэмптоном» коллектив играет на своем поле и обязан добиваться победы, если хочет сохранить за собой свою позицию, ведь рассчитывать на третье место, от которого он отстает на семь пунктов, не приходится. Два последних поединка «Астон Виллы» завершились ничьей с «Вест Хэмом» (1:1), а ранее разгромил «Аякс» в Лиге конференций (4:0).

«Вулверхэмптон» идет в середине турнирной таблицы и может спокойно доигрывать сезон, не преследуя никаких турнирных целей. На данный момент команда располагается на девятом месте с 41 баллом и отстает от зоны еврокубков на 12 баллов, что отыграть за такой короткий промежуток времени не удастся. В последней товарищеской встрече «Вулверхэмптон» проиграл «Ковентри Сити» (2:3), а ранее одолел в чемпионате «Фулхэм» (2:1).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Астон Вилла» проиграла четыре из шести последних домашних поединков

«Астон Вилла» проиграла три из пяти встреч «Вулверхэмптону» при двух ничьих

Четыре из шести последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды редко играют в результативный футбол и в этот раз, вероятнее всего зрители не увидят много голов. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.