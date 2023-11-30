«Аталанта» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 10:02

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. Рискнуть на триумф «Спортинга» можно за 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Аталанта» уверенно прошла все туры и за четыре игры смогла набрать десять очков, что позволяет клубу лидировать в своей группе. В домашней встрече с ближайшим соперником «Спортингом» команда из Бергамо может оформить первое место за счет победы, ведь отрыв от португальцев составляет три очка. Два последних матча «Аталанты» завершились домашним поражением от «Наполи» (1:2) и ничьей с «Удинезе» (1:1).

«Спортинг» также неплохо проводит нынешний сезон Лиги Европы и имеет хорошие шансы на выход, набрав семь очков. Однако для победы в группе, гостям необходимо обязательно выигрывать поединок в Италии и в шестом туре решать, кто более достоин оказаться сразу в 1/8 финала турнира. В прошлом туре чемпионата Португалии «Спортинг» проиграл на выезде «Бенфике» (1:2), а в кубке страны разгромил «Думиенсе» (8:0).

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл семь из десяти матчей во всех турнирах за последнее время

«Аталанта» выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из восьми домашних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Аталанта» на своем поле постарается досрочно завершить групповой этап победой и имеет для этого все шансы. Сделать ставку на успех команды из Бергамо можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.