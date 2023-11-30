«Аталанта» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. Рискнуть на триумф «Спортинга» можно за 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.
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сегодня, 20:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Аталанта» уверенно прошла все туры и за четыре игры смогла набрать десять очков, что позволяет клубу лидировать в своей группе. В домашней встрече с ближайшим соперником «Спортингом» команда из Бергамо может оформить первое место за счет победы, ведь отрыв от португальцев составляет три очка. Два последних матча «Аталанты» завершились домашним поражением от «Наполи» (1:2) и ничьей с «Удинезе» (1:1).
«Спортинг» также неплохо проводит нынешний сезон Лиги Европы и имеет хорошие шансы на выход, набрав семь очков. Однако для победы в группе, гостям необходимо обязательно выигрывать поединок в Италии и в шестом туре решать, кто более достоин оказаться сразу в 1/8 финала турнира. В прошлом туре чемпионата Португалии «Спортинг» проиграл на выезде «Бенфике» (1:2), а в кубке страны разгромил «Думиенсе» (8:0).
Информация для ставок
- «Спортинг» выиграл семь из десяти матчей во всех турнирах за последнее время
- «Аталанта» выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из восьми домашних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Аталанта» на своем поле постарается досрочно завершить групповой этап победой и имеет для этого все шансы. Сделать ставку на успех команды из Бергамо можно по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.