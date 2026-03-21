«Ливерпуль» впервые за 10 лет проиграл десять матчей в сезоне АПЛ

сегодня, 20:35

«Ливерпуль» впервые с сезона 2015/16 потерпел десять поражений в сезоне Английской Премьер-Лиги.

Сегодня мерсисайдцы уступили на выезде «Брайтону» (1:2) в матче 31-го тура.

10 лет назад «красные» заняли 8-е место. Сейчас команда идет 5-й.