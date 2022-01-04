«Аталанта» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.01.2022)

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04 января 2022, 11:29

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два клуба из разных частей таблицы, поэтому котировки букмекеров имеют перевес в сторону хозяев. Поставить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 6.15. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 4.47.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.67. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.17. Ставку на «обе забьют» можно взять по 1.82.

Форма команд

«Аталанта» после первого круга находится на четвертом месте в турнирной таблице и это несмотря на неудачное завершение года. В последних турах перед перерывом команда смогла завоевать лишь один бал в играх с римской «Ромой» и «Дженоа», проиграв (1:4) и расписав нулевую ничью соответственно.

«Торино» завершал год выездным поединком против чемпиона Италии и в упорной борьбе уступил со счетом (0:1). Туром ранее туринский клуб дома принимал «Верону» и сумел минимально обыграть ее, забив лишь один гол, (1:0).

Информация для ставок

«Аталанта» победила один раз в последних четырех встречах

Безвыигрышная серия «Торино» составляет восемь матчей (шесть поражений и две ничьи)

Пять минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Атланта» пропускает в четырех из пяти последних играх

Прогноз

В данном поединке «Аталанта» однозначный фаворит и конечно на ее стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Команда горит желанием исправиться за неудачи в предыдущих турах, а потому, скорее всего, выиграет уверенно. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1) в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 1.82.