«Атлетико» оставил «Барсу» без Кубка. Симеоне и Флик устроят яркую репетицию четвертьфинала Лиги чемпионов

03 апреля 2026, 21:15

Соперникам есть что предложить друг другу.

Застряли между третьим и четвёртым местом – а Симеоне нужен трофей

По факту турнирной мотивации у «матрасников» нет. По классике гранды Ла Лиги в компании сверкнувшей тёмной лошадки (в этот раз – «Вильярреал») оторвались от остальных команд. Ниже четвёртой строчки мадридцы уже вряд ли опустятся – растерять отрыв в 13 очков даже при всём желании крайне сложно, команда просто не опустится ниже своего уровня. Но и к своему потолку банда Симеоне довольно близко. Обогнать «Вильярреал» – дело принципа, команды разделяет один балл. А вот дальше путь закрыт – уже «Реал» не позволит соседям наверстать отставание в 12 баллов.

При этом Симеоне наверняка задумывается о наследии, которое он оставит в «Атлетико». Аргентинец руководит «матрасниками» уже почти 15 лет. По тренерским меркам он всё ещё молод (ему 55 лет), но эпоха рано или поздно закончится. Чем он может похвастать сейчас? «Матрасники» не падают ниже определённой планки, практически всегда в медалях, даже брали трофеи. Какой-никакой класс имеется. При этом в споре лучших «Атлетико» остаётся третьим лишним. Из года в год каталонцы и «сливочные» разыгрывают между собой титул, «матрасники» смогли нарушить их гегемонию, лишь когда совпал кризис обоих клубов – спустя семь лет после прошлого чемпионства. Один Кубок и один Суперкубок Испании, оба – ещё в прошлом десятилетии. Дважды побеждали в Лиге Европы – при этом в главном еврокубке в финале оба раза уступали «Реалу».

У Диего есть вполне реальный шанс расширить коллекцию трофеев. В полуфинале Кубка Испании «матрасники» прошли «Барсу» (помог разгром в первом матче), в финале сыграют с проблемным «Сосьедадом». В ЛЧ добрались до четвертьфинала – и тут опять предстоит проверка каталонцами. Для всей команды эти матчи имеют определяющее значение. Показательно, что в еврокубке соперники столкнутся сразу после этого противостояния, а финал Кубка пройдёт аккурат после двухматчевого противостояния в ЛЧ .

После разгрома от «матрасников» и поражения в дерби «блауграна» набрала ход

Зимой каталонцы выдали шикарный отрезок: 17 побед в 18 матчах. 0:4 от «Атлетико» после такой серии стали настоящим шоком – а сразу после этого «Барса» ещё и уступила «Жироне». Команда вовремя вспомнила, что она не всесильна. «Блауграна» сделала правильные выводы. В Кубке смогли ответить «матрасникам» свои разгромом (3:0). Пусть и не прошли дальше, смогли сконцентрироваться на чемпионате и Лиге чемпионов.

Ни там, ни там у «Барсы» нет проблем. В главном еврокубке стартовали в плей-офф с матчей против «Ньюкасла». В гостях пришлось тяжело, но гол Ямаля на шестой компенсированной минуте принёс ничью, а дома включили режим аннигиляции – 7:2, дубль и два ассиста Рафиньи, дубль Левандовского, гол+пас Ямаля и Лопеса. И Флик держит команду в узде – даже после такой крупной победы он высказывался сдержанно и указывал на скрытые за ярким результатом недостатки:

Безумный матч. В первом тайме мы показали не лучшую игру, но во втором действовали намного лучше и контролировали мяч. Третий гол дал нам возможность в полной мере вернуться в игру. В первом у нас в атаке было слишком много длинных передач, мы слишком часто теряли мяч, а наш соперник очень быстр и очень хорошо контратакует. Мы поговорили о том, что надо больше контролировать мяч во втором тайме и стали играть лучше, используя низкий блок.

Вторая попытка зайти на требл не удалась, но есть и другая мотивация

Сезон-14/15 был для каталонцев последней по-настоящему яркой вспышкой. После этого впечатления от игры портили эпизодические провалы. В ЛЧ четвертьфинал стал потолком для коллектива – пять раз каталонцев выбивали на этой стадии и лишь дважды они смогли пробиться в полуфинал.

К проекту Флика это едва ли хоть как-то относится. В первый же сезон с немцем «Барса» вернулась править в Ла Лиге, взяла Кубок и Суперкубок Испании (в обоих финалах обыграла «Реал») – а в главном еврокубке дошла до полуфинала. Тогда «сине-гранатовых» остановил «Интер». В этот раз тоже не судьба забрать все трофеи (вылетели из Кубка от «Атлетико»). Но остаётся мотивация разрушить еврокубковое проклятие. Молодая и дерзкая команда научилась на прошлогодних ошибках, лидеры повзрослели, плюс прогрессируют Касадо, Берналь, Лопес, появился Рэшфорд – увеличилась глубина состава. Для развития проекта крайне важно взять эту ЛЧ .

Обменялись разгромами в этом сезоне, устроили разборки в прошлом

Симеоне с уважением высказывается о «Барсе» как о сопернике по четвертьфиналу ЛЧ :

Не сомневаюсь, что [«Барселона»] это лучшая атакующая команда в Европе, и перспектива встретиться с ними в четвертьфинале – это серьезный вызов, который потребует от нас соответствующего уровня игры.

Степень серьёзности соперника напрямую отражается на качестве игры «матрасников». В таких противостояниях они выдают свой максимум. Ещё недавно команды выдали ярчайший полуфинал в Кубке Испании. В первом матче «Атлетико» деклассировал «Барселону» – 4:0. Каталонцы тоже ответили разгромом (3:0).

Годом ранее – снова в полуфинале Кубка – команды пошли в размен ударами и выдали сразу два камбэка. «Сине-гранатовые» горели 0:2 уже к шестой минуте, а на перерыв ушли, ведя в счёте (3:2). За 16 минут до окончания основного времени – 4:2 в пользу «Барсы», а «матрасники» за девять минут забивают дважды и спасают ничью.

Прогноз Soccer.ru: по-настоящему страсти закипят уже в Лиге чемпионов, а матч Ла Лиги будет скорее предисловием и репетицией – после поражения в дерби «Атлетико» дома с боем отберёт очки у «Барсы».