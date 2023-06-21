«Атланта» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (22.06.2023)

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вчера, 10:01

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83. Рискнуть на триумф гостей можно за 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Атланта» показывает неплохие результаты в чемпионате США и идет в зоне плей-офф, а именно на шестом месте с 28 очками. Коллектив уступает ближайшему сопернику только по дополнительным характеристикам, поэтому в случае победы в предстоящей встрече имеет неплохие шансы подняться еще выше в таблице. Два последних матча «Атланты» завершились победой над «ДС Юнайтед» (2:0) и ничьей с «Лос-Анджелес ФК » (0:0).

У «Нью-Йорк Сити» дела идут не так хорошо, а выход в плей-офф стоит под большим вопросом. Команда располагается на 11 месте с 19 баллами и даже до девятого места, что дает путевку в 1/16 финала, отстает на три пункта. Ближайшие поединки очень важны для гостей и уже в этой встрече им необходимо цепляться за свои возможности забить. В прошлой игре «Нью-Йорк Сити» поделил очки с «Коламбус Крю» (1:1), а ранее сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (0:0).

Информация для ставок

Три последних матча «Нью-Йорк Сити» завершились ничейным результатом

«Атланта» не проигрывает уже шесть матчей подряд в МЛС

Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Четыре из пяти поединков команда закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атланта» на данный момент выглядит увереннее своего соперника, и мы предполагаем, что клуб сможет добиться результата на своем поле. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.