«Атлетик Бильбао» — «Леванте». Прогноз на матч Кубка Испании (11.02.2021)

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вчера, 23:51

«Атлетик Бильбао» 11 февраля 2021 года принимает на своем поле «Леванте». Матч состоится в рамках первого полуфинального поединка Кубка Испании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Атлетика», на его триумф можно поставить по коэффициенту 1.95. Победу «Леванте» оценили в 4.00, а ничейный исход в 3.50. Объяснить такие коэффициенты можно хорошей игрой команды из Страны Басков. Клуб расцвел при тренере Марселино.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетик Бильбао» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. «Львы» набрали 25 пунктов и мечтают о том, чтобы попасть в еврокубки. Мечта вполне осуществима, отставание от идущего шестым «Реалом Сосьедад» составляет десять пунктов. В нынешнем сезоне «Атлетик» сменил тренера, теперь клубом руководит Марселино. Испанец уже выиграл Суперкубок страны и дошел до полуфинала Кубка Короля.

«Леванте» находится на девятой позиции в таблице. У клуба 27 пунктов. Нынешний сезон складывается для команды не лучшим образом. Если клуб из Валенсии сможет наладить игру как в обороне, так и в атаке, то у них есть шансы на попадание в Лигу Европы. «Леванте» забил 31 мяч и пропустил 31 гол — идеальный баланс для валенсийцев.

Информация для ставок

«Атлетик Бильбао» не проигрывал в трех из последних пяти матчей на своем поле

«Атлетик» обыгрывал «Леванте» в последних четырех матчах из пяти

«Леванте» забивал «Атлетику Бильбао» в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

«Атлетик Бильбао» и «Леванте» почти всегда забивают друг другу в очных встречах. Букмекеры советуют присмотреться к ставке на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 1.95.

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