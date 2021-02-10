«Атлетик Бильбао» — «Леванте». Прогноз на матч Кубка Испании (11.02.2021)

«Атлетик Бильбао» 11 февраля 2021 года принимает на своем поле «Леванте». Матч состоится в рамках первого полуфинального поединка Кубка Испании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
- : -
сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекеры уверены в победе «Атлетика», на его триумф можно поставить по коэффициенту 1.95. Победу «Леванте» оценили в 4.00, а ничейный исход в 3.50. Объяснить такие коэффициенты можно хорошей игрой команды из Страны Басков. Клуб расцвел при тренере Марселино.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Атлетик Бильбао» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. «Львы» набрали 25 пунктов и мечтают о том, чтобы попасть в еврокубки. Мечта вполне осуществима, отставание от идущего шестым «Реалом Сосьедад» составляет десять пунктов. В нынешнем сезоне «Атлетик» сменил тренера, теперь клубом руководит Марселино. Испанец уже выиграл Суперкубок страны и дошел до полуфинала Кубка Короля.
«Леванте» находится на девятой позиции в таблице. У клуба 27 пунктов. Нынешний сезон складывается для команды не лучшим образом. Если клуб из Валенсии сможет наладить игру как в обороне, так и в атаке, то у них есть шансы на попадание в Лигу Европы. «Леванте» забил 31 мяч и пропустил 31 гол — идеальный баланс для валенсийцев.
Информация для ставок
- «Атлетик Бильбао» не проигрывал в трех из последних пяти матчей на своем поле
- «Атлетик» обыгрывал «Леванте» в последних четырех матчах из пяти
- «Леванте» забивал «Атлетику Бильбао» в четырех матчах из последних пяти
Прогноз
«Атлетик Бильбао» и «Леванте» почти всегда забивают друг другу в очных встречах. Букмекеры советуют присмотреться к ставке на тотал голов больше 2,5 по коэффициенту 1.95.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Хольштайн» — «Вюрцбургер Кикерс».