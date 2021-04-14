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«Аугсбург» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (17.04.2021)

вчера, 23:35

29-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Арминию».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.303.09
Лига Ставок 2.46 3.25 3.05
Фонбет 2.35 3.40 3.05
Мелбет 2.49 3.42 3.11
BetBoom 2.51 3.26 3.06

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 2.45. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 3.2 Ничейный результат котируется цифрой 3.0.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.18. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.68.

Форма команд

«Аугсбург» находится на 11-м месте и выступает с переменным успехом в чемпионате. Команда имеет отрыв в шесть очков от зоны вылета, поэтому может чувствовать себя в относительной безопасности. Команда не может обрести стабильность, тренерскому штабу стоит задуматься о проблеме реализации голевых моментов. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл главному аутсайдеру «Шальке» (0:1), а немного ранее одержал победу дома над «Хоффенхаймом» (2:1).

«Арминия» находится в зоне вылета, но команда пытается регулярно набирать очки, чтобы сохранить прописку в главном чемпионате Германии. До окончания сезона осталось не так много туров, поэтому коллективу придется побеждать практически во всех оставшихся матчах. В прошлом туре «Арминия» выиграла у «Фрайбурга» (1:0), а немного ранее сыграла вничью с «Майнцом» (1:1).

Информация для ставок

• «Аугсбург» выиграл три из восьми последних матчей в Бундеслиге
• «Арминия» выиграла всего три матча из последних десяти в чемпионате
• Пять из шести последних матчей «Арминии» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Аугсбург» выиграл пять последних матчей против «Арминии»

Прогноз

«Аугсбург» имеет отличную статистику против «Арминии», поэтому мы предлагаем сделать ставку исходя из нее. Выбрать победу «Аугсбурга» по коэффициенту 2.45 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.57 1.70 2.27
Лига Ставок 2.30 1.63 1.69 2.18
Мелбет 1.77 2.22
BetBoom 2.28 1.67 1.68 2.25 1.36 3.27
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