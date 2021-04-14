«Аугсбург» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (17.04.2021)

29-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, где «Аугсбург» принимает дома «Арминию».
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17 апреля 2021, 16:30
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 2.45. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 3.2 Ничейный результат котируется цифрой 3.0.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.18. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.68.
Форма команд
«Аугсбург» находится на 11-м месте и выступает с переменным успехом в чемпионате. Команда имеет отрыв в шесть очков от зоны вылета, поэтому может чувствовать себя в относительной безопасности. Команда не может обрести стабильность, тренерскому штабу стоит задуматься о проблеме реализации голевых моментов. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл главному аутсайдеру «Шальке» (0:1), а немного ранее одержал победу дома над «Хоффенхаймом» (2:1).
«Арминия» находится в зоне вылета, но команда пытается регулярно набирать очки, чтобы сохранить прописку в главном чемпионате Германии. До окончания сезона осталось не так много туров, поэтому коллективу придется побеждать практически во всех оставшихся матчах. В прошлом туре «Арминия» выиграла у «Фрайбурга» (1:0), а немного ранее сыграла вничью с «Майнцом» (1:1).
Информация для ставок
• «Аугсбург» выиграл три из восьми последних матчей в Бундеслиге
• «Арминия» выиграла всего три матча из последних десяти в чемпионате
• Пять из шести последних матчей «Арминии» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Аугсбург» выиграл пять последних матчей против «Арминии»
Прогноз
«Аугсбург» имеет отличную статистику против «Арминии», поэтому мы предлагаем сделать ставку исходя из нее. Выбрать победу «Аугсбурга» по коэффициенту 2.45 можно в букмекерской конторе Мелбет.