«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2022)

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вчера, 11:34

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.15. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 15. Ничью можно выбрать по 8.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Аугсбург» набрал шесть очков в последних пяти турах чемпионата Германии и за счет этих находится немного выше зоны вылета, а именно на 13 месте. Главной целью команды является сохранение места в Бундеслиге, но в игре с чемпионом Германии набрать баллы будет очень сложно. Два последних матча «Аугсбурга» завершились победой над «Вердером» (1:0) и поражением от «Герты» (0:2).

«Бавария» показывает максимальный результат в Лиге Чемпионов, однако не может выиграть уже три тура в Бундеслиге. Чемпион Германии на данный момент идет только на третьем месте, уступая лидеру «Уноину» два балла. Еще одна потеря очков станет неприятностью для Мюнхена, поэтому футболисты будут крайне мотивированы. В прошлой игре «Бавария» обыграла на своем поле «Барселону» (2:0), а в чемпионате разошлась миром со «Штутгартом» (2:2).

Информация для ставок

«Аугсбург» одержал только три победы из десяти последних матчей

«Бавария» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей с «Аугсбургом»

Шесть из десяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» обязана выигрывать в этом матче, чтобы держать ситуацию в своих руках и далеко не отпускать прямых конкурентов в турнирной таблице. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-2.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.