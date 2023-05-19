«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (21.05.2023)

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вчера, 10:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Аугсбурга» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Аугсбург» еще не гарантировал себе место в Бундеслиге, но шансов покинуть ее у клуба очень мало. Команда набрала 34 балла и занимает 13 место, отставая от ближайшего соперника на один пункт. В игре с «Боруссией» Дортмунд, которая борется за чемпионство, даже ничья может серьезно повлиять на определение чемпиона страны, не говоря уже о победе хозяев. Два последних матча «Аугсбурга» завершились выездным поражением от «Бохума» (2:3) и домашней победой над «Унионом» (1:0).

«Боруссия» Дортмунд из-за осечки в матче с «Бохумом», находится в Бундеслиге в роли догоняющего. Коллектив занимает второе место с 67 баллами и отстает от «Баварии» всего на один балл. В предстоящей встрече гостям очень важно побеждать и надеяться, на то, что «РБ Лейпциг» сможет хотя бы не проиграть «Баварии». В прошлом туре «Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Боруссию» М (5:2), а ранее разгромила «Вольфсбург» (6:0).

Информация для ставок

«Боруссия» Дортмунд не проигрывает уже шесть матчей подряд

«Аугсбург» выиграл семь домашних матчей из десяти последних

«Боруссия» выиграла три из четырех последних матчей с «Аугсбургом»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд настроена только на победу, ведь без нее чемпионство будет практически невозможно. Предлагаем поверить в гостей и сделать на них ставку по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.