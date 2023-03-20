Австрия – Азербайджан. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (24.03.2023)

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сегодня, 12:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Австрии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.23. Ничейный результат котируется по 6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 14.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

Сборная Австрии в последние годы стала слабее и теперь возрождать команду предстоит нынешнему поколению. В первом туре команда встретится на своем поле с потенциальном аутсайдером группы, поэтому потерю очков будет очень сложно объяснить болельщикам. В прошлой товарищеской игре Австрия выиграла у Италии (2:0), а ранее переиграла на выезде Андорру (1:0).

Азербайджан в последних матчах имеет серию побед, пусть и соперники были не самыми сильными. Сборная готовится к очередному отбору на Евро 2024 и постарается удивить многих, а для этого очень важно было бы отобрать очки на выезде у Австрии. В прошлом товарищеском матче Азербайджан выиграл у Северной Македонии (3:1), а ранее одолел на выезде команду Молдовы (2:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча Азербайджана завершились тоталом больше 2.5 мячей

Австрия выиграла только четыре домашних поединка из десяти последних во всех турнирах

Австрия выиграла три из четырех последних встреч с Азербайджаном

Прогноз

Австрия играет на своем стадионе и будет с первых минут доказывать свою состоятельность на футбольном поле. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.