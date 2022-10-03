«Аякс» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

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вчера, 10:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Наполи» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Аякс» изумительно провел первый тур Лиги Чемпионов и добился красивой победы, а во втором туре уступил «Ливерпулю» на последних минутах (1:2). Команда набрала три очка и попытается в ближайших матчах улучшить свои показатели, ведь на кону стоит плей-офф Лиги Чемпионов. В прошлом туре чемпионата Нидерландов «Аякс» сыграл вничью с «Гоу Эхед Иглс» (1:1), а ранее уступил « АЗ Алкмаар» (1:2).

«Наполи» уверенно провел две первые встречи Лиги Чемпионов и возглавляет группу с двумя победами с разницей мячей (7:1). Команда находится в отличной физической форме и рассчитывает побороться с «Аяксом» за право выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, ведь в этой группе еще есть «Ливерпуль». Два последних матча «Наполи» завершились победами над «Торино» (3:1) и «Миланом» (1:2).

Информация для ставок

«Наполи» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

«Аякс» уступил только в одном матче из десяти последних на своем поле

Пять из шести последних матчей «Аякса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Наполи» забивал в девяти из десяти выездных матчей за последнее время

Прогноз

Оба коллектива хорошо выступают в Лиге Чемпионов и имеют хороших исполнителей в атаке. Предполагаем, что матч будет результативным и предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.3.