«Айнтрахт» Франкфурт — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (09.05.2021)

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вчера, 14:44

В 32-м туре чемпионата Германии «Майнц» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1. Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.99. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не выглядит на данный момент так стабильно, как несколько месяцев назад, но команда продолжает отставать от третьего места всего на одно очко перед началом очередного тура и имеет хорошие шансы побороться за бронзовые медали. Команде необходимо собрать последние силы и сделать финальный рывок в трех оставшихся матчах Бундеслиги. В прошлом матче «Айнтрахт» Ф проиграл на выезде «Байеру» (1:3), а ранее обыграл «Аугсбург» (2:0).

«Майнц» демонстрирует хорошие результаты и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Команда смогла покинуть зону вылета и, вероятнее всего, останется в Бундеслиге на следующий сезон, тем самым выполнив главную задачу на конец сезона. В последних двух турах команда сыграла вничью с «Гертой» (1:1) и обыграла на своем поле «Баварию» (2:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф проиграл три матча из последних десяти в Бундеслиге, в то время как «Майнц» уступил всего один раз

«Майнц» не проигрывает уже шесть матчей подряд на выезде

«Айнтрахт» Ф проиграл три из четырех последних матчей «Майнцу»

Пять последних матчей между клубами на поле «Айнтрахта» Ф завершились итогом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Айнтрахт» Ф борется за медали чемпионата Германии, команда приложит все усилия, чтобы добыть три очка в матче с соперником, который практически решил свои задачи. Предлагаем сделать ставку на хозяев поля в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.