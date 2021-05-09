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«Айнтрахт» Франкфурт — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (09.05.2021)

вчера, 14:44

В 32-м туре чемпионата Германии «Майнц» приедет в гости к «Айнтрахту» из Франкфурта. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.804.314.24
Лига Ставок 1.92 4.10 3.65
Фонбет Live! 1.65 4.40 4.60
Мелбет 1.95 4.08 3.67
BetBoom 1.89 4.18 3.63

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 4.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1. Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.99. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не выглядит на данный момент так стабильно, как несколько месяцев назад, но команда продолжает отставать от третьего места всего на одно очко перед началом очередного тура и имеет хорошие шансы побороться за бронзовые медали. Команде необходимо собрать последние силы и сделать финальный рывок в трех оставшихся матчах Бундеслиги. В прошлом матче «Айнтрахт» Ф проиграл на выезде «Байеру» (1:3), а ранее обыграл «Аугсбург» (2:0).

«Майнц» демонстрирует хорошие результаты и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Команда смогла покинуть зону вылета и, вероятнее всего, останется в Бундеслиге на следующий сезон, тем самым выполнив главную задачу на конец сезона. В последних двух турах команда сыграла вничью с «Гертой» (1:1) и обыграла на своем поле «Баварию» (2:1).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф проиграл три матча из последних десяти в Бундеслиге, в то время как «Майнц» уступил всего один раз
  • «Майнц» не проигрывает уже шесть матчей подряд на выезде
  • «Айнтрахт» Ф проиграл три из четырех последних матчей «Майнцу»
  • Пять последних матчей между клубами на поле «Айнтрахта» Ф завершились итогом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Айнтрахт» Ф борется за медали чемпионата Германии, команда приложит все усилия, чтобы добыть три очка в матче с соперником, который практически решил свои задачи. Предлагаем сделать ставку на хозяев поля в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.54 2.06 1.85
Лига Ставок 2.85 1.43 2.29 1.63
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 4.24 1.21 2.52 1.50 2.03 1.83
BetBoom 5.42 1.16 2.90 1.43 2.27 1.66
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