«АЗ-2» — «Эммен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (22.11.2021)

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22 ноября 2021, 11:33

22 ноября 2021 года состоится поединок в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Эммен». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.05. Поставить на победу хозяев поля можно по 4.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне « АЗ -2» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба — 20 баллов. Команда выиграла шесть матчей, дважды играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у нидерландского коллектива 14 забитых и 16 пропущенных мячей в турнире.

У «Эммена» в активе 29 пунктов и четвертая строчка в турнирной таблице. Команда выиграла девять поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех матчах. Всего «Эммен» забил 24 гола и пропустил 13 мячей. В последних матчах нидерландский коллектив выиграл у « ПСВ -2», а также сыграл вничью с «Волендам» и победил «Венло».

Информация для ставок

● «Эммен» не проигрывает шесть поединков подряд

● « АЗ -2» не может выиграть вот уже шесть матчей кряду

● У «Эммена» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит сделать ставку на тотал забитых мячей больше 4.5 по коэффициенту 3.85. Одна из особенностей любой из лиг Нидерландов — обилие забитых мячей.