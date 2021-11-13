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«Балтика» — «Акрон». Прогноз на матч ФНЛ (13.11.2021)

13 ноября 2021, 16:05

В очередном туре ФНЛ «Балтика» в Калининграде сыграет против «Акрона» из Тольятти. Представляем анализ ставок букмекерских контор и прогноз на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Россия. ФНЛ 2021/2022
Балтика
Акрон
2 : 0
завершен
13 ноября 2021, 18:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.594.275.34
Мелбет 1.66 3.68 5.15
1XBET 1.66 3.84 5.10

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Балтики» в предстоящей игре. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.63. Заключить пари на гостевую победу «Акрона» можно за 5.35, а ничья идет по котировке 3.92.

Форма команд

«Балтика» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков. В активе клуба из Калининграда три победы в четырех прошлых турах чемпионата, которые она взяла во встречах с липецким «Металлургом» (4:0), «Велесом» (1:0) и «Томью» (4:0).

«Акрон» опережает ближайшего соперника на два очка, занимая седьмую строчку в общем зачете. По ходу сезона клуб из Тольятти одержал девять побед и пять ничьих, потерпев семь поражений. В предыдущем туре ФНЛ «Акрон» реабилитировался за гостевое поражение от «Волгаря» (0:1), обыграв на своем поле «Металлург» (2:0).

Информация для ставок

• «Балтика» не уступала «Акрону» в 3 очных встречах – две победы и ничья
• В трёх играх между «Балтикой» и «Акроном» прошла ставка ТМ (2,5)
• «Акрон» не побеждал в 3 из 4 предыдущих гостевых поединков ФНЛ

Прогноз

У «Балтики» есть неплохая возможность улучшить турнирное положение и обойти «Акрон» в общем зачете. Учитывая, что клуб из Тольятти не лучшим образом выступает в гостях, предлагаем ставку на победу «Балтики» по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.52 1.85 1.98 1.43 2.88
Мелбет 1.69 2.26
1XBET 1.85 2.03
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
13 ноября в 19:46
Спасибо дружище, сам в шоке от сегодняшнего конфуза. И судья молодец, два пенальти в наши ворота, а три в ворота Енисея не назначил , и опять красную карточку показал нашему тренеру.
Ну а Балтика с приходом Игнашевича преобразится, уже заиграла в классный футбол ⚽️. 2:0 !✌🙋‍♂️
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
13 ноября в 19:03
Надеюсь что так и будет, а то сегодня Алания проиграла очень неожиданно, хотя был убеждён что дома они возьмут победу и поднимутся в верх в турнирной таблице, а получилось совсем по другому. Удачи Вам и хорошего настроения.
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
13 ноября в 18:54
Бесспорно, они уже один забили.)
Gahi
Gahi
13 ноября в 18:51
Победа команды Балтика в этом матче.
nxdbfm29qntm
nxdbfm29qntm
13 ноября в 17:31
Футбольный клуб Балтика (Калининград) одержит победу.
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