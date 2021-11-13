«Балтика» — «Акрон». Прогноз на матч ФНЛ (13.11.2021)

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13 ноября 2021, 16:05

В очередном туре ФНЛ «Балтика» в Калининграде сыграет против «Акрона» из Тольятти. Представляем анализ ставок букмекерских контор и прогноз на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Балтики» в предстоящей игре. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.63. Заключить пари на гостевую победу «Акрона» можно за 5.35, а ничья идет по котировке 3.92.

Форма команд

«Балтика» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ , набрав 30 очков. В активе клуба из Калининграда три победы в четырех прошлых турах чемпионата, которые она взяла во встречах с липецким «Металлургом» (4:0), «Велесом» (1:0) и «Томью» (4:0).

«Акрон» опережает ближайшего соперника на два очка, занимая седьмую строчку в общем зачете. По ходу сезона клуб из Тольятти одержал девять побед и пять ничьих, потерпев семь поражений. В предыдущем туре ФНЛ «Акрон» реабилитировался за гостевое поражение от «Волгаря» (0:1), обыграв на своем поле «Металлург» (2:0).

Информация для ставок

• «Балтика» не уступала «Акрону» в 3 очных встречах – две победы и ничья

• В трёх играх между «Балтикой» и «Акроном» прошла ставка ТМ (2,5)

• «Акрон» не побеждал в 3 из 4 предыдущих гостевых поединков ФНЛ

Прогноз

У «Балтики» есть неплохая возможность улучшить турнирное положение и обойти «Акрон» в общем зачете. Учитывая, что клуб из Тольятти не лучшим образом выступает в гостях, предлагаем ставку на победу «Балтики» по коэффициенту 1.63 в БК Бетсити.