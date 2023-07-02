«Банфилд» — «Архентинос Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Выбрать триумф хозяев можно по 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.
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1 : 0
завершен
сегодня, 01:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.5.
Форма команд
«Банфилд» является одной из последних команд в турнирной таблице Суперлиги Аргентины и закономерно занимает предпоследнее место. В активе клуба 18 очков, и он опережает последнюю команду всего на один балл. В игре с «Архентинос Хуниорс» хозяевам очень важно зацепиться за очки и постараться подняться на несколько позиций вверх. Два последних матча «Банфилда» завершились поражением на выезде от «Бельграно» (1:3) и победой в кубке страны над «Архентино де Мерло» (3:0).
«Архентинос Хуниорс» борется за попадание в зону плей-офф и отстает от нее всего на одно очко. Команда располагается на десятом месте с 32 баллами и за первые девять мест идет очень напряженная борьба, поэтому потеря очков с аутсайдером может создать коллективу много проблем в дальнейшем. В прошлой игре «Архентинос Хуниорс» проиграл «Индепендьенте дель Валье» в кубке Либертадорес (2:3), а ранее одолел в чемпионате «Дефенса и Хустисия» (3:1).
Информация для ставок
- «Банфилд» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
- «Архентинос Хуниорс» выиграл лишь три выездных матча из десяти последних
- «Банфилд» проиграл три из пяти последних встреч «Архентинос Хуниорс» при двух ничьих
Прогноз
«Банфилд» совсем не внушает доверия в этом сезоне, а потому предполагаем, что у гостей будут большие шансы одержать победу. Сделать выбор в пользу «Архентинос Хуниорс» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.