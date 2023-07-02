«Банфилд» — «Архентинос Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2023)

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вчера, 17:59

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Выбрать триумф хозяев можно по 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Банфилд» является одной из последних команд в турнирной таблице Суперлиги Аргентины и закономерно занимает предпоследнее место. В активе клуба 18 очков, и он опережает последнюю команду всего на один балл. В игре с «Архентинос Хуниорс» хозяевам очень важно зацепиться за очки и постараться подняться на несколько позиций вверх. Два последних матча «Банфилда» завершились поражением на выезде от «Бельграно» (1:3) и победой в кубке страны над «Архентино де Мерло» (3:0).

«Архентинос Хуниорс» борется за попадание в зону плей-офф и отстает от нее всего на одно очко. Команда располагается на десятом месте с 32 баллами и за первые девять мест идет очень напряженная борьба, поэтому потеря очков с аутсайдером может создать коллективу много проблем в дальнейшем. В прошлой игре «Архентинос Хуниорс» проиграл «Индепендьенте дель Валье» в кубке Либертадорес (2:3), а ранее одолел в чемпионате «Дефенса и Хустисия» (3:1).

Информация для ставок

«Банфилд» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

«Архентинос Хуниорс» выиграл лишь три выездных матча из десяти последних

«Банфилд» проиграл три из пяти последних встреч «Архентинос Хуниорс» при двух ничьих

Прогноз

«Банфилд» совсем не внушает доверия в этом сезоне, а потому предполагаем, что у гостей будут большие шансы одержать победу. Сделать выбор в пользу «Архентинос Хуниорс» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.