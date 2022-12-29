«Барселона» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.12.2022)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. Выбрать победителем «Эспаньол» можно по коэффициенту 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Барселона» провалила выступления в Лиге Чемпионов, но смогла вырваться в лидеры Ла Лиги, что очень важно для Хави и его подопечных. В активе «сине-гранатовых» 37 набранных баллов, что на два очка больше, чем у «Реала». В прошлой игре «Барселона» обыграла на выезде «Осасуну» (2:1), а ранее на своем поле одолела «Альмерию» (2:0).

«Эспаньол» давно не выигрывает в Ла Лиге и очень близок к зоне вылета, что не может радовать болельщиков и руководство. Команда перед стартом очередного тура занимает 16 место с 12 баллами и только на один пункт опережает зону вылета. В матче с «Барселоной» даже ничья станет замечательным результатом для гостей. В прошлой игре кубка Испании «Эспаньол» обыграл «Атлетико Пасо» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1) в товарищеской встрече.

Информация для ставок

«Барселона» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из десяти последних выездных встреч «Эспаньола» завершились вничью

«Эспаньол» не может обыграть «Барселону» уже в девяти поединках подряд

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Барселона» вряд ли после большого перерыва сможет иметь подавляющее преимущество, поэтому большого количества мячей от хозяев ожидать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.