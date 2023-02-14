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«Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

сегодня, 11:41
Барселона

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. Выбрать победителем «красных дьяволов» можно по коэффициенту 4.6 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.744.054.68
Лига Ставок 1.83 3.85 4.30
Мелбет 1.78 4.18 4.62
1XBET 1.78 4.08 4.78

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.1.

Форма команд

«Барселона» не смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, но в целом команда проводит хороший сезон и вполне может побороться за другой европейский трофей рангом ниже. В чемпионате Испании «сине-гранатовые» уверенно лидируют в турнирной таблице, набрав 56 баллов и опережая «Реал» уже на 11 пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. В прошлой игре «Барселона» минимально обыграла «Вильярреал» (1:0), а ранее добилась уверенной победы с «Севильей» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» выглядит гораздо боеспособнее, чем прошлой осенью и готов бросить вызов испанскому гранду в самом ожидаемом матче Лиги Европы. Что касается чемпионата Англии, то здесь у «манкунианцев» вполне хорошее положение, а именно третье место в таблице с набранными 46 баллами и отставанием от «Манчестер Сити» всего на два балла. Два последних матча с «Лидсом» в рамках АПЛ завершились ничьей и победой (2:2, 2:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла десять последних матчей во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла три последних матча с «Манчестер Юнайтед»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды в последних матчах показывают уверенную игру, поэтому всех любителей футбола ждет очень интересный поединок. Предлагаем сделать ставку на победу «Барселоны» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.46 1.33 2.22 1.70 1.74 2.16
Лига Ставок 2.10 1.71 1.66 2.18
Мелбет 2.26 1.75
1XBET 2.16 1.81
Все комментарии
Neuron0037
Neuron0037
сегодня в 12:08
Будет ничья, Барса не сможет победит МЮ, но не проиграет.
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