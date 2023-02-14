«Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (16.02.2023)

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сегодня, 11:41

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. Выбрать победителем «красных дьяволов» можно по коэффициенту 4.6 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.1.

Форма команд

«Барселона» не смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, но в целом команда проводит хороший сезон и вполне может побороться за другой европейский трофей рангом ниже. В чемпионате Испании «сине-гранатовые» уверенно лидируют в турнирной таблице, набрав 56 баллов и опережая «Реал» уже на 11 пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. В прошлой игре «Барселона» минимально обыграла «Вильярреал» (1:0), а ранее добилась уверенной победы с «Севильей» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» выглядит гораздо боеспособнее, чем прошлой осенью и готов бросить вызов испанскому гранду в самом ожидаемом матче Лиги Европы. Что касается чемпионата Англии, то здесь у «манкунианцев» вполне хорошее положение, а именно третье место в таблице с набранными 46 баллами и отставанием от «Манчестер Сити» всего на два балла. Два последних матча с «Лидсом» в рамках АПЛ завершились ничьей и победой (2:2, 2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла десять последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла три последних матча с «Манчестер Юнайтед»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды в последних матчах показывают уверенную игру, поэтому всех любителей футбола ждет очень интересный поединок. Предлагаем сделать ставку на победу «Барселоны» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.