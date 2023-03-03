«Барселона» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.03.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Выбрать победителем «Валенсию» можно по коэффициенту 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.5.
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05 марта 2023, 18:15
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.
Форма команд
«Барселона» потеряла очки в последнем туре Ла Лиги, но продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. В активе команды 59 очков, и она опережает «Реал» Мадрид на семь пунктов. В домашней встрече с «Валенсией», которая сейчас является аутсайдером чемпионата Испании, «сине-гранатовым» очень нежелательно терять очки. В матче кубка Испании «Барселона» обыграла на выезде «Реал» (1:0), а в чемпионате уступила «Альмерии» (0:1).
«Валенсия» прервала в прошлом туре свою ужасную серию поражений, но вперед еще очень много работы, чтобы сохранить свое место и завершить сезон ближе к середине таблицы. Клуб занимает 18 место с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Два последних матча «Валенсии» завершились победой над «Реалом» Сосьедад (1:0) и поражением от «Хетафе» (0:1).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Барселоны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Валенсия» проиграла четыре последних выездных матча
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Барселона» выиграла четыре поединка у «Валенсии» за последнее время
Прогноз
«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Валенсией» и на своем поле должна переигрывать аутсайдера. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.