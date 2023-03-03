«Барселона» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.03.2023)

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сегодня, 09:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Выбрать победителем «Валенсию» можно по коэффициенту 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.

Форма команд

«Барселона» потеряла очки в последнем туре Ла Лиги, но продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. В активе команды 59 очков, и она опережает «Реал» Мадрид на семь пунктов. В домашней встрече с «Валенсией», которая сейчас является аутсайдером чемпионата Испании, «сине-гранатовым» очень нежелательно терять очки. В матче кубка Испании «Барселона» обыграла на выезде «Реал» (1:0), а в чемпионате уступила «Альмерии» (0:1).

«Валенсия» прервала в прошлом туре свою ужасную серию поражений, но вперед еще очень много работы, чтобы сохранить свое место и завершить сезон ближе к середине таблицы. Клуб занимает 18 место с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Два последних матча «Валенсии» завершились победой над «Реалом» Сосьедад (1:0) и поражением от «Хетафе» (0:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Барселоны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Валенсия» проиграла четыре последних выездных матча

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла четыре поединка у «Валенсии» за последнее время

Прогноз

«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Валенсией» и на своем поле должна переигрывать аутсайдера. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.